Koliko će trajati pravo miholjsko ljeto?

Hladna jutra, a tokom dana temperature podsjećaju na ljeto. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je za RTS da će narednih sedam do deset dana biti natprosječno toplo, suvo i sunčano vrijeme tokom dana, kao i da ne očekuje "ozbiljne" padavine.

Nedeljko Todorović izjavio je da je počelo miholjsko ljeto, koje je karakteristično za oktobar, odnosno da će biti stabilno i suvo vrijeme, uglavnom sunčano, sa velikom razlikom između jutarnje i maksimalne dnevne temperature.

"Jutra su hladna i potrebno je poluzimsko ili jesenje odijevanje, a sunce je tokom dana toplo, pa bi bilo previše u jakni, dovoljna je košulja. Vjetar je slab, u košavskom području malo jači, ali ne značajno", kaže Todorović.

Napominje, takođe, da će u narednih sedam do deset dana biti vrijeme kao i prethodnih dana. Nazire se kratkotrajno naoblačenje sa malo kiše između 8. i 10. oktobra, što nije pouzdano.

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"Velika je vjerovatnoća da će biti natprosječno toplo, sa po tri do četiri dana suvog i sunčanog vremena sa hladnim jutrima, pa dva do tri dana oblaka i kiše. Ne vjerujem da će biti ozbiljnih padavina", ukazuje Todorović.

Prema njegovim riječima, miholjsko ljeto je prepoznatljivo po stabilnom vremenu pod uticajem polja visokog pritiska, odnosno anticiklona, ali ne mora da bude praćeno višim temperaturama koje nisu odlika ovog perioda godine.

"Visoke temperature su karakteristične pred promjenu vremena, kada jača sa Atlantika i Zapadne Evrope polje niskog pritiska, pojačava se južni vjetar i dolaze oblaci kada je temperatura najviša i može da bude i do 30 stepeni. Ne znači da su visoke temperature miholjsko ljeto", objašnjava Todorović.