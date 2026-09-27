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Šta znači ako je Krstovdan vedar: Evo kakva nas zima čeka

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27.09.2026 17:28

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Foto: pexels/Erkan Utu

Krstovdan je jedan od praznika za koji se u našem narodu vezuje veliki broj običaja i vjerovanja. Naši preci su upravo 27. septembra pažljivo posmatrali nebo, kišu, oblake, pa čak i ponašanje ptica, jer su vjerovali da vremenske prilike na ovaj dan mogu da otkriju kakva će biti predstojeća zima.

Posebno vjerovanje vezano je za kišu na Krstovdan. Prema narodnom predanju, ako na Krstovdan pada tiha i blaga kiša, očekuje se blaga zima. S druge strane, oblaci su se tumačili kao nagovještaj zime sa dosta snijega.

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Ako je Krstovdan vedar, vjerovalo se da stiže suvomrazica

Naši preci imali su tumačenje za gotovo svaku vremensku priliku koja bi ih zatekla na Krstovdan.

Ako bi 27. septembar osvanuo vedar, vjerovalo se da će tokom zime biti dosta suvomrazice, odnosno hladnog vremena bez snježnih padavina.

Postojalo je i vjerovanje da bi godina mogla biti sušna ukoliko na Krstovdan nema padavina.

Grmljavina na Krstovdan imala je posebno značenje

Iako grmljavina krajem septembra može da iznenadi, prema starom narodnom vjerovanju ona je na Krstovdan predstavljala dobar znak.

Vjerovalo se da grmljavina na ovaj praznik najavljuje plodnu godinu, odnosno dobar rod.

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Posmatrale su se čak i laste

Nisu samo kiša i oblaci našim precima služili za „predviđanje“ zime. Posebno su obraćali pažnju na laste. Ako ove ptice do Krstovdana još nisu otišle u toplije krajeve, govorilo se da zima neće biti naročito jaka.

Naravno, ovakva predviđanja nemaju meteorološku osnovu, već predstavljaju deo narodnog nasljeđa i vjerovanja koja su se vijekovima prenosila sa generacije na generaciju.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

Krstovdan

običaji

tradicija

Vremenska prognoza

pravoslavlje

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