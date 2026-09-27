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Kako produžiti vijek baterije laptopa?

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27.09.2026 16:31

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Racunar Lap top
Foto: Pixabay

Baterija laptopa vremenom prirodno gubi kapacitet, ali način korištenja i punjenja može značajno uticati na njen vijek trajanja.

Mnogi noviji laptopi imaju opciju koja ograničava maksimalni nivo punjenja na 60, 70 ili 80 odsto, što je posebno korisno ako je računar većinu vremena priključen na punjač. Pojedini modeli nude i adaptivno ili pametno punjenje koje prati navike korisnika i nastoji da baterija što kraće ostane napunjena do 100 odsto.

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Ove funkcije obično se nalaze u podešavanjima baterije ili posebnoj aplikaciji proizvođača laptopa. Kada vam je potreban računar za rad van kuće, ograničenje punjenja možete privremeno isključiti i napuniti bateriju do željenog nivoa.

Važno je voditi računa i o temperaturi jer često pregrijavanje dodatno opterećuje bateriju i druge komponente. Zato laptop treba koristiti na ravnoj i čvrstoj površini, a ne na krevetu ili ćebetu koji mogu blokirati otvore za ventilaciju.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

laptop

baterija

punjenje

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