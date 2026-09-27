Tramp: Rekordna količina nafte prošla Ormuskim moreuzom

SAD su tokom prošle noći transportovale rekordnu količinu nafte iz Ormuskog moreuza, što je premašilo nivoe zabilježene prije sukoba na Bliskom istoku, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Sinoć smo izvukli rekordnu količinu nafte iz Ormuskog moreuza, više nego što smo izvlačili prije rata", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

On nije precizirao količinu transportovane nafte.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u petak je izjavio da je Teheran, preko posrednika, predložio Vašingtonu sedmodnevni plan za otvaranje Ormuskog moreuza.

Tramp je juče rekao da je odbacio taj plan.

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Iran trenutno primjenjuje blokadu Ormuskog moreuza, a SAD vrše blokadu iranske obale i luka, prenosi Srna.