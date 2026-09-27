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Incident na Oktoberfestu: Pijani gost povratio u taksiju, pa napao taksiste sjekirom

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27.09.2026 16:08

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Foto: Efrem Efre/Pexels

Pijani 29-godišnji posjetilac Oktoberfesta prvo je povratio u taksiju, a zatim se posvađao sa vozačem oko troškova čišćenja vozila. Sve je ubrzo eskaliralo kada je na taksistu bacio cjepanicu, a potom mu prijetio sekirom, saopštila je policija.

Incident se dogodio u gradu Štarnbergu, jugozapadno od Minhena, nakon što pijani putnik nije uspio da se dogovori sa taksistom oko cijene čišćenja vozila.

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Sukob prerastao u tuču

Kada je drugi taksista pokušao da pomogne kolegi, 29-godišnjak je postao fizički agresivan. Ubrzo je izbila tuča, u kojoj su lakše povrijeđeni putnik i drugi vozač.

Međutim, tu se incident nije završio. Pijani muškarac je iz obližnjeg vrta uzeo sjekiru i njome zaprijetio jednom od taksista.

Nakon toga je spustio sjekiru, uzeo komad drveta i bacio prema vozaču. Promašio je metu, ali je cjepanica pogodila drugog taksistu u ruku.

Pošto je 29-godišnjak bio pod jakim uticajem alkohola, državno tužilaštvo naredilo je vađenje krvi.

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Protiv njega, ali i protiv drugog taksiste koji je pokušao da pomogne kolegi, pokrenuta je istraga.

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Njemačka

Oktoberfest

incident

fizički napad

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