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Cvijanović: Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu

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27.09.2026 16:55

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Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Značajan i sadržajan razgovor sa profesorom Džefrijem Saksom, jednim od najvažnijih svjetskih ekonomista današnjice, zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom i predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, poručila je srpski član Predsjedništva BiH.

"U vremenu globalnih izazova i velikih geopolitičkih promjena, od izuzetnog je značaja razmjena mišljenja sa svjetskim stručnjacima o svim ključnim ekonomskim i političkim procesima", napisala je Cvijanovićeva na društvevnoj mreži

Republika Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu sa onima, kako Cvijanovićeva kaže, koji razumiju važnost očuvanja ustavnih pozicija i međunarodnog prava.

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Željka Cvijanović

Džefri Saks

Republika Srpska

Sastanak

Banjaluka

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