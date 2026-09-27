Cvijanović: Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu

Značajan i sadržajan razgovor sa profesorom Džefrijem Saksom, jednim od najvažnijih svjetskih ekonomista današnjice, zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom i predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, poručila je srpski član Predsjedništva BiH.

"U vremenu globalnih izazova i velikih geopolitičkih promjena, od izuzetnog je značaja razmjena mišljenja sa svjetskim stručnjacima o svim ključnim ekonomskim i političkim procesima", napisala je Cvijanovićeva na društvevnoj mreži

Republika Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu sa onima, kako Cvijanovićeva kaže, koji razumiju važnost očuvanja ustavnih pozicija i međunarodnog prava.