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Dodik nakon sastanka sa Saksom: Srpska cijeni istinske prijatelje

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27.09.2026 16:48

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Dobro došao u Banjaluku, profesore Saks. Jedan od najuticajnijih glasova današnjice, čovjek čiji glas odjekuje širom svijeta, gost je Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

- Džefri Saks je decenijama govorio ono što su mnogi šaputali - da svijet ne može da funkcioniše po pravilima jedne sile, da suverenitet nije relikt prošlosti i da mali narodi imaju pravo na svoj glas, svoj put i svoju budućnost. Upravo te vrijednosti brani i Republika Srpska - poručio je Dodik.

Zato mi je drago što je ovdje, kaže Dodik i navodi da iz prve ruke čuje, vidi i razumije.

Џефри Сакс, Саво Минић и Срђан Амиџић

Republika Srpska

Džefri Saks u Banjaluci sa zvaničnicima Srpske: Veliko zadovoljstvo i spremnost za saradnju

- Jer svijet se mijenja, a u svijetu koji nastaje biće mjesta i za one koji ne pristaju da ćute. Dobrodošlica s poštovanjem. Republika Srpska cijeni istinske prijatelje i otvoren razgovor s ljudima koji znanje, iskustvo i hrabrost stavljaju na pravu stranu istorije - rekao je Dodik.

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Milorad Dodik

Džefri Saks

Sastanak

Banjaluka

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