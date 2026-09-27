Dodik nakon sastanka sa Saksom: Srpska cijeni istinske prijatelje

Autor:ATV redakcija
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Dobro došao u Banjaluku, profesore Saks. Jedan od najuticajnijih glasova današnjice, čovjek čiji glas odjekuje širom svijeta, gost je Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
- Džefri Saks je decenijama govorio ono što su mnogi šaputali - da svijet ne može da funkcioniše po pravilima jedne sile, da suverenitet nije relikt prošlosti i da mali narodi imaju pravo na svoj glas, svoj put i svoju budućnost. Upravo te vrijednosti brani i Republika Srpska - poručio je Dodik.
Zato mi je drago što je ovdje, kaže Dodik i navodi da iz prve ruke čuje, vidi i razumije.
Republika Srpska
Džefri Saks u Banjaluci sa zvaničnicima Srpske: Veliko zadovoljstvo i spremnost za saradnju
- Jer svijet se mijenja, a u svijetu koji nastaje biće mjesta i za one koji ne pristaju da ćute. Dobrodošlica s poštovanjem. Republika Srpska cijeni istinske prijatelje i otvoren razgovor s ljudima koji znanje, iskustvo i hrabrost stavljaju na pravu stranu istorije - rekao je Dodik.
Dobro došao u Banjaluku, profesore Saks. Jedan od najuticajnijih glasova današnjice, čovjek čiji glas odjekuje širom svijeta, gost je Republike Srpske.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 27, 2026
Džefri Saks je decenijama govorio ono što su mnogi šaputali - da svijet ne može da funkcioniše po pravilima jedne sile, da… pic.twitter.com/w80XsJdKwf
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