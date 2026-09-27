Logo

Џефри Сакс у Бањалуци са званичницима Српске: Велико задовољство и спремност за сарадњу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.09.2026 16:32

Коментари:

4
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за новинаре, након састанка званичника Српске са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

У Бањалуци је одржан састанак највиших званичника Републике Српске са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.

Састанак званичника Српске-Џефри Сакс

Република Српска

Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

Сакс је изразио задовољство доласком у Бањалуку, рекавши да му је додјелом почасног доктората бањалучког Универзитета учињена велика велика част.

"Велико ми је задовољство што сам уопште данас овдје у Бањалуци. Има већ десетак година како долазим у ову земљу и овај регион и увијек ми је велико задовољство да поново дођем. Желим да вам захвалим на овом изврсном разговору који смо управо имали, пуно тога научим и заиста то цијеним", рекао је Сакс на конференцији за новинаре.

Сакс истиче да је увијек оптимиста и да би цјелокупна ситуација била пуно боља када би, каже, људи у Бриселу и Вашингтону имали више разумијевања и користили логику.

"Наду ми пружа веома добар састанак предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и предсједника Кине Си Ђинпинга. То је био добар и конструктиван приступ да се смире тензије широм свијета, а било ми је драго што сам видио и да су се министри спољних послова Русије и Њемачке такође састали, јер када би у свијету више причали, било би мање ратова", истакао је он.

Састанку у сједишту Владе Републике Српске присуствовали су предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.

На састанку су били и министар финансија и трезора у савјету министара Срђан Амиџић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џефри Сакс

Делегација Републике Српске

Бањалука

Састанак

Коментари (4)

Више из рубрике

Делегације Владе Републике Српске и Србије положиле су вијенац на споменик савезничким снагама у Великом рату у Меморијалном комплексу Поликастро у Грчкој, гд‌је је данас одржана свечана церемонија одавања почасти, у знак сјећања на заједничку борбу, страдање и жртву народа који су се прије више од једног вијека заједно борили за слободу.

Република Српска

Делегације Српске и Србије одале почаст савезницима: "Наша слобода скупо плаћена"

1 ч

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.

Република Српска

Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

2 ч

5
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић на предизборној трибини у Стричићима на Мањачи.

Република Српска

Цвијановић: Мањача увијек била симбол слоге и поноса

2 ч

0
предсједник СНСД-а Милорад Додик у Стричићима

Република Српска

Додик: Слободарски народ на Мањачи нам је велика подршка

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Шта значи ако је Крстовдан ведар: Ево каква нас зима чека

17

14

Трамп: Рекордна количина нафте прошла Ормуским мореузом

17

11

Шта се дешава у организму ако пребрзо једемо?

17

09

Минић: Са Саксом о глобалним економским кретањима и изазовима с којима се суочава Српска

16

55

Цвијановић: Српска остаје посвећена развоју, стабилности и отвореном дијалогу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима