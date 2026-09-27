Џефри Сакс у Бањалуци са званичницима Српске: Велико задовољство и спремност за сарадњу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
У Бањалуци је одржан састанак највиших званичника Републике Српске са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Република Српска
Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци
Сакс је изразио задовољство доласком у Бањалуку, рекавши да му је додјелом почасног доктората бањалучког Универзитета учињена велика велика част.
"Велико ми је задовољство што сам уопште данас овдје у Бањалуци. Има већ десетак година како долазим у ову земљу и овај регион и увијек ми је велико задовољство да поново дођем. Желим да вам захвалим на овом изврсном разговору који смо управо имали, пуно тога научим и заиста то цијеним", рекао је Сакс на конференцији за новинаре.
Сакс истиче да је увијек оптимиста и да би цјелокупна ситуација била пуно боља када би, каже, људи у Бриселу и Вашингтону имали више разумијевања и користили логику.
"Наду ми пружа веома добар састанак предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и предсједника Кине Си Ђинпинга. То је био добар и конструктиван приступ да се смире тензије широм свијета, а било ми је драго што сам видио и да су се министри спољних послова Русије и Њемачке такође састали, јер када би у свијету више причали, било би мање ратова", истакао је он.
Састанку у сједишту Владе Републике Српске присуствовали су предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.
На састанку су били и министар финансија и трезора у савјету министара Срђан Амиџић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч5
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
28
17
14
17
11
17
09
16
55
Тренутно на програму