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Делегације Српске и Србије одале почаст савезницима: "Наша слобода скупо плаћена"

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27.09.2026 15:46

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Делегације Владе Републике Српске и Србије положиле су вијенац на споменик савезничким снагама у Великом рату у Меморијалном комплексу Поликастро у Грчкој, гд‌је је данас одржана свечана церемонија одавања почасти, у знак сјећања на заједничку борбу, страдање и жртву народа који су се прије више од једног вијека заједно борили за слободу.
Фото: СРНА

У Меморијалном комплексу Поликастро у Грчкој одржана је свечана церемонија одавања почасти савезничким снагама у Првом свјетском рату, у знак сјећања на заједничку борбу, страдање и жртву народа који су се прије више од једног вјека заједно борили за слободу.

Делегација Владе Републике Српске, предвођена министром рада и борачко-инвалидске заштите Раданом Остојићем и шефом Представништва Републике Српске у Грчкој Јеленом Јовановић као и делегација Републике Србије, предвођена државним секретаром Зораном Антићем и Генералним конзулом Републике Србије Јеленом Вујић Обрадовић, положиле су вијенац на споменик савезничким снагама у Великом рату.

У делегацији Републике Србије били су и представници Министарства одбране Републике Србије и Полицијске академије.

У присуству високих званичника и представника Грчке, Француске и Велике Британије, заједнички је одата почаст онима који су, раме уз раме, прошли кроз једно од најтежих поглавља европске историје и своје животе положили за слободу.

У оквиру централне церемоније, делегације су одале почаст и предсједницима влада савезничких држава из 1918. године, чије бисте у Поликастру чувају сјећање на историјско савезништво из времена Великог рата.

Делегације Републике Српске и Србије положиле су вијенац код бисте Николе Пашића, предсједника Владе Краљевине Србије у вријеме Првог свјетског рата, одајући на тај начин почаст и Србији и српском народу, који су у Великом рату поднијели огромне жртве за слободу.

Састанак званичника Српске-Џефри Сакс

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Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци

Остојић је рекао да на овим светим мјестима нису говорили само о прошлости, већ о вриједностима које су водиле српски народ кроз историју - о слободи, миру, достојанству и непристајању на потчињеност и ропство.

Он је истакао да је српски народ у Великом рату поднио огромну жртву, борећи се раме уз раме са савезничким народима за слободу и мир у Европи.

"Посебно је важно што је Република Српска данас овдје била достојно представљена и што се њена застава поносно вијорила заједно са заставама савезничких земаља. Тиме смо још једном показали да припадамо заједничкој историји српског народа, његовим побједама, али и његовом страдању", нагласио је Остојић.

Он је поручио да је "наша обавеза да чувамо српско јединство и сјећање на оне који су за слободу дали оно највредније - свој живот".

"Република Српска и Србија дијеле историју, памћење и жртву нашег народа, али и одговорност да генерацијама које долазе пренесу истину о борби наших предака. Слобода коју данас имамо није нам поклоњена. Она је скупо плаћена и зато немамо право да је заборавимо", нагласио је Остојић.

Поликастро је и данас мјесто које подсјећа да историјско савезништво није само дио прошлости, већ и обавеза да се чува сјећање на оне који су слободу платили највишом цијеном. Више од једног вијека касније, њихова жртва остаје трајна опомена и завјет будућим генерацијама.

(РТРС)

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Тагови :

Делегација Републике Српске

Србија

Слобода

Радан Остојић

положени вијенци

Први свјетски рат

српске жртве

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