Цвијановић: Мањача увијек била симбол слоге и поноса

Аутор:АТВ редакција
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Мањача је одувијек била симбол слоге, поноса и вјерности Републици Српској, поручила је потпредсједник СНСД Жељка Цвијановић.
"Годинама запостављен крај заједно смо оживјели - кроз конкретна улагања у инфраструктуру створили смо услове да људи овдје остају, али и да се враћају свом завичају. То су наши резултати и то је политика коју наши људи препознају. Увијек уз народ", написала је Цвијановићева.
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