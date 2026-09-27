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Цвијановић: Мањача увијек била симбол слоге и поноса

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27.09.2026 15:06

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Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић на предизборној трибини у Стричићима на Мањачи.
Фото: Cvijanovic_Z/X

Мањача је одувијек била симбол слоге, поноса и вјерности Републици Српској, поручила је потпредсједник СНСД Жељка Цвијановић.

"Годинама запостављен крај заједно смо оживјели - кроз конкретна улагања у инфраструктуру створили смо услове да људи овдје остају, али и да се враћају свом завичају. ​То су наши резултати и то је политика коју наши људи препознају. Увијек уз народ", написала је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Мањача

СНСД

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