Аутом ударио у дрво па кажњен са 3.840 евра

Аутор:АТВ редакција
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Возач (19) се у петак, 25. септембра, бахато понашао у Загребу, те је, бјежећи од полиције, ударио у дрво и на крају је ухапшен и кажњен са 3.840 евра.
Полиција је тог дана у Загребу, на Житњачкој цести, спроводила надзор возила и возача.
"Приликом поступања, прије уручења Обавијести о почињеном прекршају због некориштења сигурносног појаса и испитивања на присутност дрога, 19-годишњак је сјео у своје возило те се удаљио", саопштила је Полицијска управа загребачка.
Младић је изгубио контролу над аутомобилом током покушаја бјекства, након чега је слетио с коловоза и налетио на стабло.
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"У циљу даљњег удаљавања с мјеста догађаја издана му је заповијед да се заустави, што је и учинио. Према несавјесном возачу превентивно су упорабљена средства присиле (средства за везивање). Потом је обављен тест на присутност дроге, што је возач прихватио те је прелиминарним тестом утврђена присутност THC-a", навели су из полиције.
Возач је ухапшен те је сљедећег дана, уз оптужни приједлог, спроведен на надлежни прекршајни суд у Загребу.
"Полиција је предложила суду изрицање новчане казне у износу од 5.000 евра. Суд је возача прогласио кривим те му је изречена новчана казна у износу од 3.840 евра", рекли су из Полицијске управе загребачке.
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