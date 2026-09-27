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Аутом ударио у дрво па кажњен са 3.840 евра

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27.09.2026 15:53

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Возач (19) се у петак, 25. септембра, бахато понашао у Загребу, те је, бјежећи од полиције, ударио у дрво и на крају је ухапшен и кажњен са 3.840 евра.

Полиција је тог дана у Загребу, на Житњачкој цести, спроводила надзор возила и возача.

"Приликом поступања, прије уручења Обавијести о почињеном прекршају због некориштења сигурносног појаса и испитивања на присутност дрога, 19-годишњак је сјео у своје возило те се удаљио", саопштила је Полицијска управа загребачка.

Младић је изгубио контролу над аутомобилом током покушаја бјекства, након чега је слетио с коловоза и налетио на стабло.

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"У циљу даљњег удаљавања с мјеста догађаја издана му је заповијед да се заустави, што је и учинио. Према несавјесном возачу превентивно су упорабљена средства присиле (средства за везивање). Потом је обављен тест на присутност дроге, што је возач прихватио те је прелиминарним тестом утврђена присутност THC-a", навели су из полиције.

Возач је ухапшен те је сљедећег дана, уз оптужни приједлог, спроведен на надлежни прекршајни суд у Загребу.

"Полиција је предложила суду изрицање новчане казне у износу од 5.000 евра. Суд је возача прогласио кривим те му је изречена новчана казна у износу од 3.840 евра", рекли су из Полицијске управе загребачке.

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Тагови :

Загреб

Казна

Саобраћајна незгода

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