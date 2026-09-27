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Како продужити вијек батерије лаптопа?

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27.09.2026 16:31

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Racunar Lap top
Фото: Pixabay

Батерија лаптопа временом природно губи капацитет, али начин кориштења и пуњења може значајно утицати на њен вијек трајања.

Многи новији лаптопи имају опцију која ограничава максимални ниво пуњења на 60, 70 или 80 одсто, што је посебно корисно ако је рачунар већину времена прикључен на пуњач. Поједини модели нуде и адаптивно или паметно пуњење које прати навике корисника и настоји да батерија што краће остане напуњена до 100 одсто.

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Ове функције обично се налазе у подешавањима батерије или посебној апликацији произвођача лаптопа. Када вам је потребан рачунар за рад ван куће, ограничење пуњења можете привремено искључити и напунити батерију до жељеног нивоа.

Важно је водити рачуна и о температури јер често прегријавање додатно оптерећује батерију и друге компоненте. Зато лаптоп треба користити на равној и чврстој површини, а не на кревету или ћебету који могу блокирати отворе за вентилацију.

(Глас Српске)

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Тагови :

лаптоп

батерија

пуњење

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