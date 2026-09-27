Трамп: Рекордна количина нафте прошла Ормуским мореузом

Аутор:АТВ редакција
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САД су током прошле ноћи транспортовале рекордну количину нафте из Ормуског мореуза, што је премашило нивое забиљежене прије сукоба на Блиском истоку, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Синоћ смо извукли рекордну количину нафте из Ормуског мореуза, више него што смо извлачили прије рата", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Он није прецизирао количину транспортоване нафте.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи у петак је изјавио да је Техеран, преко посредника, предложио Вашингтону седмодневни план за отварање Ормуског мореуза.
Трамп је јуче рекао да је одбацио тај план.
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