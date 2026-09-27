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Трамп: Рекордна количина нафте прошла Ормуским мореузом

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27.09.2026 17:14

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

САД су током прошле ноћи транспортовале рекордну количину нафте из Ормуског мореуза, што је премашило нивое забиљежене прије сукоба на Блиском истоку, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Синоћ смо извукли рекордну количину нафте из Ормуског мореуза, више него што смо извлачили прије рата", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Он није прецизирао количину транспортоване нафте.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи у петак је изјавио да је Техеран, преко посредника, предложио Вашингтону седмодневни план за отварање Ормуског мореуза.

Трамп је јуче рекао да је одбацио тај план.

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Иран тренутно примјењује блокаду Ормуског мореуза, а САД врше блокаду иранске обале и лука, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ормуски мореуз

Нафта

Блиски исток

Техеран

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