Инцидент на Октоберфесту: Пијани гост повратио у таксију, па напао таксисте сјекиром

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пијани 29-годишњи посјетилац Октоберфеста прво је повратио у таксију, а затим се посвађао са возачем око трошкова чишћења возила. Све је убрзо ескалирало када је на таксисту бацио цјепаницу, а потом му пријетио секиром, саопштила је полиција.
Инцидент се догодио у граду Штарнбергу, југозападно од Минхена, након што пијани путник није успио да се договори са таксистом око цијене чишћења возила.
Регион
Аутом ударио у дрво па кажњен са 3.840 евра
Када је други таксиста покушао да помогне колеги, 29-годишњак је постао физички агресиван. Убрзо је избила туча, у којој су лакше повријеђени путник и други возач.
Међутим, ту се инцидент није завршио. Пијани мушкарац је из оближњег врта узео сјекиру и њоме запријетио једном од таксиста.
Након тога је спустио сјекиру, узео комад дрвета и бацио према возачу. Промашио је мету, али је цјепаница погодила другог таксисту у руку.
Пошто је 29-годишњак био под јаким утицајем алкохола, државно тужилаштво наредило је вађење крви.
Србија
За деветоро Срба ухапшених у Зубином потоку одређен притвор
Против њега, али и против другог таксисте који је покушао да помогне колеги, покренута је истрага.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
28
17
14
17
11
17
09
16
55
Тренутно на програму