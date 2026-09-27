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Инцидент на Октоберфесту: Пијани гост повратио у таксију, па напао таксисте сјекиром

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27.09.2026 16:08

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Фото: Efrem Efre/Pexels

Пијани 29-годишњи посјетилац Октоберфеста прво је повратио у таксију, а затим се посвађао са возачем око трошкова чишћења возила. Све је убрзо ескалирало када је на таксисту бацио цјепаницу, а потом му пријетио секиром, саопштила је полиција.

Инцидент се догодио у граду Штарнбергу, југозападно од Минхена, након што пијани путник није успио да се договори са таксистом око цијене чишћења возила.

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Сукоб прерастао у тучу

Када је други таксиста покушао да помогне колеги, 29-годишњак је постао физички агресиван. Убрзо је избила туча, у којој су лакше повријеђени путник и други возач.

Међутим, ту се инцидент није завршио. Пијани мушкарац је из оближњег врта узео сјекиру и њоме запријетио једном од таксиста.

Након тога је спустио сјекиру, узео комад дрвета и бацио према возачу. Промашио је мету, али је цјепаница погодила другог таксисту у руку.

Пошто је 29-годишњак био под јаким утицајем алкохола, државно тужилаштво наредило је вађење крви.

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Против њега, али и против другог таксисте који је покушао да помогне колеги, покренута је истрага.

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Тагови :

Њемачка

Октоберфест

инцидент

физички напад

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