Пожар на ауто-отпаду: Изгорјело више аутомобила, ватра се приближила кућама

Више аутомобила изгорјело је данас у пожару који је захватио ауто-отпад у мостарском насељу Гнојнице, а ватрогасци су успјели спријечити ширење ватре према околним кућама.

На терену су припадници Професионалне ватрогасне јединице Мостар и Полицијске управе Мостар, док се изнад мјеста пожара могао видјети густ дим.

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Ватра је захватила више возила на ауто-отпаду, због чега је била потребна интервенција ватрогасаца.

Њиховом интервенцијом спријечено је даље ширење пожара према околним окућницама, као и стамбеном објекту који се налази у непосредној близини.

За сада нема информација о повријеђеним особама.

Према незваничним информацијама Херцеговина.инфо, пожар је избио након што је једна особа запалила отпад који је претходно чистила у кругу куће.

Ватра се потом проширила и захватила возила на ауто-отпаду.

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Званичне информације о узроку пожара још нису објављене, а више детаља требало би бити познато након завршетка интервенције и активности надлежних служби.