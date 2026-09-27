Logo

Пожар на ауто-отпаду: Изгорјело више аутомобила, ватра се приближила кућама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.09.2026 15:15

Коментари:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Више аутомобила изгорјело је данас у пожару који је захватио ауто-отпад у мостарском насељу Гнојнице, а ватрогасци су успјели спријечити ширење ватре према околним кућама.

На терену су припадници Професионалне ватрогасне јединице Мостар и Полицијске управе Мостар, док се изнад мјеста пожара могао видјети густ дим.

policija hrvatska

Регион

Керамичар реновирао купатило, па украо 30.000 евра из сефа

Ватра је захватила више возила на ауто-отпаду, због чега је била потребна интервенција ватрогасаца.

Њиховом интервенцијом спријечено је даље ширење пожара према околним окућницама, као и стамбеном објекту који се налази у непосредној близини.

За сада нема информација о повријеђеним особама.

Према незваничним информацијама Херцеговина.инфо, пожар је избио након што је једна особа запалила отпад који је претходно чистила у кругу куће.

Ватра се потом проширила и захватила возила на ауто-отпаду.

Hapšenje, lisice

Хроника

Откривамо ко је ухапшен на Кипру због покушаја убиства у БиХ

Званичне информације о узроку пожара још нису објављене, а више детаља требало би бити познато након завршетка интервенције и активности надлежних служби.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Мостар

изгорио аутомобил

Ватрогасци

увиђај

Коментари (0)

Прочитајте више

предсједник СНСД-а Милорад Додик у Стричићима

Република Српска

Додик: Слободарски народ на Мањачи нам је велика подршка

2 ч

0
Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче: Развој овог краја - наш циљ

Република Српска

Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче: Развој овог краја - наш циљ

3 ч

0
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Вријеме је да Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону

3 ч

1
Пало стабло у Дебељацима.

Бања Лука

Посјекли вијековна стабла, а трула заборавили: Немар Града замало довео до трагедије

3 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Откривамо ко је ухапшен на Кипру због покушаја убиства у БиХ

3 ч

0
МУП РС полиција лого возило

Хроника

За осам мјесеци 26 починилаца кривичних дјела ухваћено на лицу мјеста

3 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Ухапшен мушкарац који је брутално напао полицајца у БиХ

5 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

У БиХ га тражили годинама, ухапшен 2.000 километара даље

19 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Шта значи ако је Крстовдан ведар: Ево каква нас зима чека

17

14

Трамп: Рекордна количина нафте прошла Ормуским мореузом

17

11

Шта се дешава у организму ако пребрзо једемо?

17

09

Минић: Са Саксом о глобалним економским кретањима и изазовима с којима се суочава Српска

16

55

Цвијановић: Српска остаје посвећена развоју, стабилности и отвореном дијалогу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима