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У БиХ га тражили годинама, ухапшен 2.000 километара даље

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26.09.2026 22:22

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Мушкарац, којег власти БиХ траже у вези са покушајем убиства и завјером ради извршења кривичног дјела, ухапшен је у петак, на аеродрому у Ларнаки (2.000 км даље).

Идентификован је током пасошке контроле у долазном дијелу аеродрома, након што је јуче поподне (25. септембра) стигао летом из иностранства. Очекује се да се на Кипру суочи са поступком изручења Босни и Херцеговини.

Хапшење и поступак изручења

Полиција је саопштила да су власти Босне и Херцеговине издале налог за хапшење мушкарца, као и Интерполову црвену потјерницу којом су његови подаци унесени у међународну базу тражених особа.

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Наводна кривична дјела датирају из 2019. године и, како се наводи, почињена су у Босни и Херцеговини.

Након што је идентификован као тражено лице, издат је привремени судски налог за хапшење.

Он је ухапшен и спроведен у притвор, а очекује се да се појави пред судом ради почетка поступка изручења Босни и Херцеговини.

(Независне)

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Тагови :

хапшење

Интерполова потјерница

покушај убиства

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