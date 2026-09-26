У БиХ га тражили годинама, ухапшен 2.000 километара даље

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац, којег власти БиХ траже у вези са покушајем убиства и завјером ради извршења кривичног дјела, ухапшен је у петак, на аеродрому у Ларнаки (2.000 км даље).
Идентификован је током пасошке контроле у долазном дијелу аеродрома, након што је јуче поподне (25. септембра) стигао летом из иностранства. Очекује се да се на Кипру суочи са поступком изручења Босни и Херцеговини.
Полиција је саопштила да су власти Босне и Херцеговине издале налог за хапшење мушкарца, као и Интерполову црвену потјерницу којом су његови подаци унесени у међународну базу тражених особа.
Регион
Конобарице нашле препун новчаник и вратиле власнику: Он урадио нешто незапамћено
Наводна кривична дјела датирају из 2019. године и, како се наводи, почињена су у Босни и Херцеговини.
Након што је идентификован као тражено лице, издат је привремени судски налог за хапшење.
Он је ухапшен и спроведен у притвор, а очекује се да се појави пред судом ради почетка поступка изручења Босни и Херцеговини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
22
22
05
22
00
21
56
21
52
Тренутно на програму