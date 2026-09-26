Трагедија код Приједора: У пожару страдало дијете

Аутор:АТВ редакција
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У пожару код Приједора смртно је страдало једно малољетно лице, речено је Срни у Полицијској управи Приједор.
Пожар у објекту куће у Козарцу полицији је пријављен око 11.00 часова.
Увиђај је у току и њиме руководи тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор
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