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Трагедија код Приједора: У пожару страдало дијете

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26.09.2026 14:41

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

У пожару код Приједора смртно је страдало једно малољетно лице, речено је Срни у Полицијској управи Приједор.

Пожар у објекту куће у Козарцу полицији је пријављен око 11.00 часова.

Увиђај је у току и њиме руководи тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор

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Тагови :

Приједор

пожар

Дијете страдало у пожару

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