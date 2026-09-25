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Двије жене повријеђене у слијетању голфа

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25.09.2026 17:30

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Двије жене лакше су повријеђене када је аутомобил “голф” слетио са коловоза на подручју Зворника.

Из Полицијске управе Зворник саопштено је да су у аутомобилу биле возач чији су иницијали А.С. и сапутнице А.С. и Т.С, све три из Зворника.

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Жене су превезене у здравствену установу, гдје су код А.С. и А.С. констатоване лаке повреде.

Полиција је извршила увиђај ове јучерaшње саoбраћајне незгоде, а против возача ће, како се наводи, бити покренут прекршајни поступак.

Полиција је ухапсила лице иницијала Б.П. из Живиница због одбијања да се, као учесник у саобраћају, подвргне тестирању на присуство опојних дрога у организму. Лице је прекршајно санкционисано.

Лице чији су иницијали Ј.М.П. из Зворника ухапшено је због сумње да је украло аутомобил “мерцедес” из дворишта породичне куће, на подручју града Зворника, саопштено је данас из зворничке Полицијске управе.

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Полицијској станици Козлук оштећено лице је пријавило да је возило украдено синоћ и полиција је, предузимајући оперативне радње, на подручју општине Власеница пронашла украдено возило, које је враћено власнику.

О овом догађају обавијештен је дежурни тужилац надлежног тужилаштва, под чијим надзором полицијски службеници предузимају даље мјере и радње на документовању овог кривичног дјела.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Зворник

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