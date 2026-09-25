Датум рођења открива који светац је ваш заштитник

Аутор:АТВ редакција
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Кажу да ништа у животу није случајно — па ни датум када смо рођени.
Према нумерологији, свако од нас носи посебан животни број који не говори само о карактеру и судбини, већ и о томе који светац нас чува, штити и усмјерава кроз живот.
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Вјерује се да су управо ти невидљиви заштитници разлог зашто смо се некад "извукли" из проблема, зашто нас је нешто сачувало у посљедњем тренутку или зашто нам се, кад је најтеже, појави неочекивана помоћ.
Ако знате свој животни број, можете сазнати и који светац је уз вас — и када је посебно важно да му се обратите молитвом и запалите свијећу.
Саберите све цифре из датума рођења док не добијете једноцифрен број.
14. 06. 1985. → 1+4+0+6+1+9+8+5 = 34 → 3+4 = 7
То је ваш животни број.
Број 1 — Свети Ђорђе
Заштитник храбрих и оних који стално воде битке у животу.
Ако сте рођени под бројем 1, ви сте борац, али вам често треба додатна снага.
Упалите свијећу на Ђурђевдан и када вам треба храброст за важне одлуке.
Број 2 — Пресвета Богородица
Заштитница породице, мира и емотивне стабилности.
Број 2 су људи великог срца, али често емотивно рањиви.
Посебно се молите на Велику Госпојину и Малу Госпојину.
Број 3 — Свети Никола
Светац помоћи, путника и оних који често брину за друге.
Ако сте тројка, често више дајете него што добијате.
На Никољдан обавезно запалите свијећу за заштиту дома.
Број 4 — Свети Јован Крститељ
Заштитник истине, духовне снаге и моралних начела.
Четворке су људи који не трпе неправду.
На Јовањдан се препоручује молитва за мудрост и мир.
Број 5 — Свети Архангел Михаил
Заштитник од зла и лоших утицаја.
Петице често улазе у ризичне ситуације и велике промјене.
На Аранђеловдан запалите свијећу за заштиту и снагу.
Број 6 — Свети Сава
Заштитник породице, дјеце и знања.
Шестице су људи који брину о другима и често носе терет цијеле породице.
На Савиндан се молите за слогу и здравље укућана.
Број 7 — Свети Петка
Заштитница здравља, посебно жена и оних који носе тиху патњу.
Седмице су дубоке, емотивне и често ћутке трпе.
На Свету Петку обавезно запалите свијећу за здравље.
Број 8 — Свети Василије Острошки
Заштитник оних који пролазе кроз тешке животне искушења.
Осмице често имају тежак, али снажан животни пут.
На његов празник и кад вам је најтеже, запалите свијећу и помолите се.
Број 9 — Свети Арханђел Гаврило
Заштитник душе, вјере и великих животних прекретница.
Деветке су старе душе, често мудрије него што дјелују.
На Благовести се посебно препоручује молитва за пут и судбину.
Према народном вјеровању, дани посвећени вашем заштитнику су тренуци када је духовна веза најјача, а молитве се "брже чују".
Зато се савјетује да се тада:
Многи вјерују да се баш тада покрећу мале, али важне промјене које касније воде ка великом олакшању, преноси "Ало".
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