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Датум рођења открива који светац је ваш заштитник

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25.09.2026 18:18

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Датум рођења открива који светац је ваш заштитник
Фото: АТВ

Кажу да ништа у животу није случајно — па ни датум када смо рођени.

Према нумерологији, свако од нас носи посебан животни број који не говори само о карактеру и судбини, већ и о томе који светац нас чува, штити и усмјерава кроз живот.

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Вјерује се да су управо ти невидљиви заштитници разлог зашто смо се некад "извукли" из проблема, зашто нас је нешто сачувало у посљедњем тренутку или зашто нам се, кад је најтеже, појави неочекивана помоћ.

Ако знате свој животни број, можете сазнати и који светац је уз вас — и када је посебно важно да му се обратите молитвом и запалите свијећу.

Како да израчунате свој животни број?

Саберите све цифре из датума рођења док не добијете једноцифрен број.

Примјер:

14. 06. 1985. → 1+4+0+6+1+9+8+5 = 34 → 3+4 = 7

То је ваш животни број.

КОЈИ СВЕТАЦ ВАС ШТИТИ ПРЕМА БРОЈУ

Број 1 — Свети Ђорђе

Заштитник храбрих и оних који стално воде битке у животу.

Ако сте рођени под бројем 1, ви сте борац, али вам често треба додатна снага.

Упалите свијећу на Ђурђевдан и када вам треба храброст за важне одлуке.

Број 2 — Пресвета Богородица

Заштитница породице, мира и емотивне стабилности.

Број 2 су људи великог срца, али често емотивно рањиви.

Посебно се молите на Велику Госпојину и Малу Госпојину.

Број 3 — Свети Никола

Светац помоћи, путника и оних који често брину за друге.

Ако сте тројка, често више дајете него што добијате.

На Никољдан обавезно запалите свијећу за заштиту дома.

Број 4 — Свети Јован Крститељ

Заштитник истине, духовне снаге и моралних начела.

Четворке су људи који не трпе неправду.

На Јовањдан се препоручује молитва за мудрост и мир.

Број 5 — Свети Архангел Михаил

Заштитник од зла и лоших утицаја.

Петице често улазе у ризичне ситуације и велике промјене.

На Аранђеловдан запалите свијећу за заштиту и снагу.

Број 6 — Свети Сава

Заштитник породице, дјеце и знања.

Шестице су људи који брину о другима и често носе терет цијеле породице.

На Савиндан се молите за слогу и здравље укућана.

Број 7 — Свети Петка

Заштитница здравља, посебно жена и оних који носе тиху патњу.

Седмице су дубоке, емотивне и често ћутке трпе.

На Свету Петку обавезно запалите свијећу за здравље.

Број 8 — Свети Василије Острошки

Заштитник оних који пролазе кроз тешке животне искушења.

Осмице често имају тежак, али снажан животни пут.

На његов празник и кад вам је најтеже, запалите свијећу и помолите се.

Број 9 — Свети Арханђел Гаврило

Заштитник душе, вјере и великих животних прекретница.

Деветке су старе душе, често мудрије него што дјелују.

На Благовести се посебно препоручује молитва за пут и судбину.

Зашто је важно запалити свијећу баш на те дане?

Према народном вјеровању, дани посвећени вашем заштитнику су тренуци када је духовна веза најјача, а молитве се "брже чују".

Зато се савјетује да се тада:

  • запали свијећа
  • изговори кратка молитва
  • помисли на оно што вам је тренутно најтеже

Многи вјерују да се баш тада покрећу мале, али важне промјене које касније воде ка великом олакшању, преноси "Ало".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

светац

Датум рођења

Светац заштитник

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