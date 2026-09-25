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Колико новца треба имати да би се могло ући у БиХ

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25.09.2026 16:12

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Колико новца треба имати да би се могло ући у БиХ
Фото: Granična policija BiH

Страним држављанима који приликом уласка у Босну и Херцеговину не могу доказати да имају довољно новца за боравак може бити одбијен улазак у земљу.

Према важећој одлуци Савјета министара БиХ, странац приликом уласка у БиХ мора располагати с најмање 150 КМ, односно противвриједности у страној валути, за сваки дан планираног боравка.

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Да се ова одредба заиста примјењује на граничним прелазима показује и податак Граничне полиције БиХ. Од 1. јануара до 30. августа 2026. године евидентирана су чак 122 случаја одбијања уласка странцима управо због непосједовања довољно средстава за издржавање.

Законом о странцима прописано је да особа која жели ући у БиХ, осим одговарајуће путне исправе и визе када је она потребна, мора имати довољно средстава за издржавање током планираног боравка, излазак из земље и здравствену заштиту, односно мора доказати да та средства може законито прибавити.

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Провјера се може обавити управо приликом граничне контроле. Уколико странац не испуњава прописане услове, Гранична полиција може донијети рјешење о одбијању уласка у БиХ. Након што отклони разлог због којег му је улазак одбијен, особа поново може покушати ући у земљу.

То практично значи да би особа која намјерава остати у БиХ пет дана требала доказати да располаже с најмање 750 КМ, док би за десетодневни боравак тај износ био 1.500 КМ.

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Исти износ предвиђен је и за наредну годину. У Нацрту одлуке за 2027. годину наведено је да би минимални износ и даље требао бити 150 КМ за сваки дан намјераваног боравка. Доношење одлуке за 2027. годину планирано је у програму рада надлежних институција.

Правило од 150 КМ није новост. Исти минимални износ примјењивао се и претходних година, док је Савјет министара БиХ и за 2026. годину одлучио да га не мијења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гранична полиција БиХ

новац

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