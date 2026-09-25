Колико новца треба имати да би се могло ући у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Страним држављанима који приликом уласка у Босну и Херцеговину не могу доказати да имају довољно новца за боравак може бити одбијен улазак у земљу.
Према важећој одлуци Савјета министара БиХ, странац приликом уласка у БиХ мора располагати с најмање 150 КМ, односно противвриједности у страној валути, за сваки дан планираног боравка.
Економија
Ево како да оборите цијену стана при куповини
Да се ова одредба заиста примјењује на граничним прелазима показује и податак Граничне полиције БиХ. Од 1. јануара до 30. августа 2026. године евидентирана су чак 122 случаја одбијања уласка странцима управо због непосједовања довољно средстава за издржавање.
Законом о странцима прописано је да особа која жели ући у БиХ, осим одговарајуће путне исправе и визе када је она потребна, мора имати довољно средстава за издржавање током планираног боравка, излазак из земље и здравствену заштиту, односно мора доказати да та средства може законито прибавити.
Свијет
Кобних осам секунди: Дјечак (11) подлетио под воз, познат разлог
Провјера се може обавити управо приликом граничне контроле. Уколико странац не испуњава прописане услове, Гранична полиција може донијети рјешење о одбијању уласка у БиХ. Након што отклони разлог због којег му је улазак одбијен, особа поново може покушати ући у земљу.
То практично значи да би особа која намјерава остати у БиХ пет дана требала доказати да располаже с најмање 750 КМ, док би за десетодневни боравак тај износ био 1.500 КМ.
Регион
Осуђена на робију јер је мужу рекла да је пед*р
Исти износ предвиђен је и за наредну годину. У Нацрту одлуке за 2027. годину наведено је да би минимални износ и даље требао бити 150 КМ за сваки дан намјераваног боравка. Доношење одлуке за 2027. годину планирано је у програму рада надлежних институција.
Правило од 150 КМ није новост. Исти минимални износ примјењивао се и претходних година, док је Савјет министара БиХ и за 2026. годину одлучио да га не мијења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
50
17
36
17
32
17
30
17
26
Тренутно на програму