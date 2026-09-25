Аутор:АТВ редакција
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Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској? Како наводе из МУП-а , радар у Романовцима евидентирао је рекордних 194 km/h.
Како наводе из МУП-а Српске, његову брзину регистровао је радарски систем на ауто-путу Е-661, у мјесту Романовци код Градишке.
МУП Српске наводи да је у првих осам мјесеци ове године полиција је евидентирала 140.162 прекршаја прекорачења највеће дозвољене брзине.
Према подацима МУП-а Републике Српске, највећи број прекршаја забиљежен је на неколико конкретних локација.
Драгаљевац – Бијељина, магистрални пут МI 104: 12.599 прекршаја
Ситница – Рибник, регионални пут РI 2105: 9.417 прекршаја
Божинци – Добој, магистрални пут МI 105: 7.594 прекршаја
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