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Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској?

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25.09.2026 12:53

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Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској?
Фото: Printscreen/Instagram

Која је највећа брзина коју је забиљежио радар ове године у Српској? Како наводе из МУП-а , радар у Романовцима евидентирао је рекордних 194 km/h.

Како наводе из МУП-а Српске, његову брзину регистровао је радарски систем на ауто-путу Е-661, у мјесту Романовци код Градишке.

МУП Српске наводи да је у првих осам мјесеци ове године полиција је евидентирала 140.162 прекршаја прекорачења највеће дозвољене брзине.

Према подацима МУП-а Републике Српске, највећи број прекршаја забиљежен је на неколико конкретних локација.

Драгаљевац – Бијељина, магистрални пут МI 104: 12.599 прекршаја

Ситница – Рибник, регионални пут РI 2105: 9.417 прекршаја

Божинци – Добој, магистрални пут МI 105: 7.594 прекршаја

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Тагови :

Радар

МУП Републике Српске

Брзина

Полиција

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