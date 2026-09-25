Конференција на енглеском језику окупила стручњаке из 12 земаља

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је отворена међународна конференција о проучавању енглеског језика и књижевности у оквиру које ће више од 40 учесника из 12 земаља разматрати повезаност музике са лингвистиком, књижевности и учењем.
Конференцију "Музика језика и језик музике" отворила је амбасадор Велике Британије у БиХ Дон Мекен, која је захвалила руководству Универзитета у Бањалуци на позиву да отвори ову занимљиву конференцију.
"Надам се да ће данашњи дан означити почетак обновљеног и продуктивног односа са Универзитетом у Бањалуци. Током свог мандата радићу на продубљивању сарадње са академским институцијама, организацијама цивилног друштва и политичарима", рекла је Мекенова новинарима.
Вршилац дужности ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић изразио је задовољство јер је конференција окупила стручњаке из цијелог свијета и доприноси унапређењу међународне сарадње.
"Циљ нам је да што боље представимо наш универзитет. Ове везе са другим институцијама из Европе и свијета добро нам дођу како би рејтинг Универзитета подигли на виши ниво", рекао је Шкрбић.
Он је додао да то умрежавање јача Универзитет и омогућава да студенти имају добре услове за студирање, као и други универзитети у свијету.
Организатор Конференције Јасна Јуришић Рољић рекла је да је овогодишња тема конференције велики изазов у контексту развоја вјештачке интелигенције.
"Нико не треба да се плаши вјештачке интелигенције, јер живимо у доба револуције. Треба да одредимо и добре и лоше стране, те да се на основу тога приклонимо ономе што је добро, али у сваком случају да идемо напред", рекла је Рољићева.
Конференцију су организовале Катедра за англистику Филолошког факултета и Катедра за музичку теорију и композицију Академије умјетности Универзитета у Бањалуци, преноси Срна.
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