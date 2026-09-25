"Украјинци намјерно гађали просторије изборних комисија"

Аутор:АТВ редакција
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Украјинска војска намјерно је гађала зграде у којима су смјештене изборне комисије током избора за Државну думу у Русији, изјавила је предсједник руске Централне европске комисије /ЦИК/ Ела Памфилова.
Она је рекла да је у нападима у 11 области оштећено 75 зграда.
"То нису насумични фрагменти који падају или тако нешто. То су циљани напади", нагласила је Памфилова.
Избори у Државној думи одржани су од 18. до 20. септембра, а Јединствена Русија добила је убједљиво највише гласова, преноси Срна.
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