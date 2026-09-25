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"Украјинци намјерно гађали просторије изборних комисија"

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25.09.2026 11:16

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"Украјинци намјерно гађали просторије изборних комисија"
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Украјинска војска намјерно је гађала зграде у којима су смјештене изборне комисије током избора за Државну думу у Русији, изјавила је предсједник руске Централне европске комисије /ЦИК/ Ела Памфилова.

Она је рекла да је у нападима у 11 области оштећено 75 зграда.

"То нису насумични фрагменти који падају или тако нешто. То су циљани напади", нагласила је Памфилова.

Избори у Државној думи одржани су од 18. до 20. септембра, а Јединствена Русија добила је убједљиво највише гласова, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

избори у Русији

Украјина

Напад

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