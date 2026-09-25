"Наночип" развио технологију која слијепима омогућава да виде!

Аутор:АТВ редакција
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На Петом глобалном сајму дигиталне трговине у кинеском граду Хангџоу представљена је технологија заснована на мождано-рачунарском интерфејсу која би слијепим људима могла да омогући да поново виде и самостално обављају свакодневне послове.
Из компаније "Наночип" истичу да су развили два производа заснована на мождано-рачунарском интерфејсу од којих је један већ у фази клиничких испитивања.
Технологија је тренутно намијењена људима који су током живота изгубили вид, а не особама које су слијепе од рођења.
"Тренутно смо у клиничкој фази и два пацијента имају имплантиран наш производ. Један од њих је био слијеп 20 година, а други четири године. Они сада уз помоћ наше опреме могу да виде, пишу ријечи, хватају предмете и самостално раде", рекао је Срни представник компаније "Наночип".
Објаснио је да систем функционише тако што се на специјалним наочарима налази камера која прикупља слике из окружења, након чега се визуелне информације претварају у сигнале и преносе до имплантираног чипа, послије чега пацијент може да види.
Према његовим ријечима, могућности ове технологије приказане су и на видео-снимцима посјетиоцима сајма, на којима се види како слијепи пацијенти пишу кинеске ријечи, препознају и хватају предмете на столу и боце, те обављају одређене послове без туђе помоћи.
Осим технологије за повратак вида, на овом Експу представљен је и низ других рјешења заснованих на вјештачкој интелигенцији и мождано-рачунарским интерфејсима, посебно у области медицине и рехабилитације.
Међу њима су напредни системи за управљање протетичким удовима помоћу можданих сигнала, укључујући роботизоване руке и ноге.
Оваква технологија омогућава да се покрети протезе контролишу сигналима мозга, на сличан начин на који мозак природно управља покретима људске руке или ноге
Сајам, који је отворен јуче, представља једну од значајнијих манифестација посвећених дигиталној трговини у Кини, а посјетиоцима су представљена бројна технолошка рјешења која имају за циљ да унаприједе свакодневни живот и рад људи.
Пети глобални сајам дигиталне трговине трајаће до недјеље, 27. септембра, преноси Срна.
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