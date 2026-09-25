„Надлежни спавају већ шест година“: Јаћимовић о саобраћајном колапсу у Бањалуци

Аутор:Марија Милановић
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Бањалука је постала град синоним за гужве. Одавно нема оних јутарњих и дневних када одлазимо и враћамо се с посла, гужва је постала саставни дио свакодневнице.
Поред грађана и возача, а који своје вријеме и новац троше свакодневно чекајући у непрегледним колонама и стручњаци из области саобраћаја упозоравали су на организацију изградње пројеката, кружних токова, раскрсница, саобраћајница и других, а који ће свакодневно блокирати саобраћај.
Међутим, и уз критике надлежни у Градској управи Бањалука наставили су са динамиком, која изгледа само њима одговара па у неколико бањалучких насеља активни су радови на неколико инфраструктурних и оних, наравно естетских пројеката, а који утичу на саобраћајне гужве и свакодневни колапс.
„Добро треба опазити и у будуће на најаву неких радова, реконструкција и најава градоначелника да ће на раскрсници код Метала и бивше Мљекаре правити кружни ток, да једноставно са таквом инфраструктурном реконструкцијом мало застане док се не ријеши и кружни ток код Ауди сервиса. Ово су гужве, које већ забрињавају“, поручује Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
У Бањалуци свакодневно саобраћа 101.000 регистрованих аутомобила, како наводи Јаћимовић, те је важно напоменути и она, која се крећу свакодневно Бањалуком из других градова и општина.
„То је већ једа критичан број саобраћајних јединица на саобраћајницама. Ја стално то кажем, одсјек за саобраћај и путеве Градске управе Бањалука и његов начелник спавају ево већ шест година. У сваком случају, требају направити план како одговорити на стално повећање броја возила у Бањалуци“, поручује Јаћимовић.
Годишњи пораст броја возила који саобраћа Бањалуком, како наводи Јаћимовић је скоро 3.000 регистрованих, док се с друге стране инфраструктура никако или споро развија у складу са тим промјенама.
Кружни ток код Економског факултета је изграђен, грађани су очекивали растерећење у саобраћају, међутим, није се десило, а ево шта поручује Јаћимовић.
„То је један крак комуникације Старчевице са центром, гдје ујутро значајан број возних јединица, користи ту комуникацију поред Економског факултета и доље негдје до Рок кафеа и дође до засићења када је у питању огроман број возних јединица. Ту не помаже ни кружни ток“, рекао је Јаћимовић.
Такође, он је напоменуо да је администрација бившег градоначелника Бањалуке, Слободана Гаврановића те касније Игора Радојичића, планирала да постојеће саобраћајне гужве растерети изградњом моста у Доцу, а којег ни данас нема.
„Враћамо се поново на оно што стално напомињемо, а то је да је било непотребно трошити новац у некакве споменике, у неке кружне токове, који уопште нису дали резултат, струка је рекла да се кружни ток на Булевару мора повезати са мостом у Доцу да би растеретио један значајан крак Старчевице и ту би добили до смањења гужви на овом кружном току код Економског факултета“, наводи Јаћимовић.
Јаћимовић се осврнуо и на инсталацију статуа, споменика, и других објеката унутар кружних токова у Бањалуци, попут дуго најављиваног споменика Кнезу Лазару у бањалучком насељу Лазарево.
„Мене чуди струка, односно одређене републичке институције као што је министарство унутрашњих послова. Ми имамо податке да је у Бањалуци сталан пораст броја саобраћајних незгода,а ријеч је од контакт возила у задњи крај другог возила, ми често мислимо да је то због коришћења мобилног телефона, али истраживања у Србији Српској кажу да уколико у кружном току неки медиј у кружном току возачу на само дјелић секунде скрене пажњу долази до незгоде“, говори Јаћимовић.
Он је нагласио да ће се на кружним токовима са поменутим инсталацијама засигурно број незгода повећати за 17 одсто.
„То су само неки маркетиншки трикови и популистички трикови да би се од народа узео који глас више јер ако видите у овим километарским гужвама тренутно стање замислите како ће тај аутобус или трамвај правити још више гужву и ми нећемо имати тај ефекат растерећења огромних саобраћајних чепова“, рекао је Јаћимовић.
Он је поручио да електрични трамваји и аутобуси требају бити бесплатни како би грађани, који користе приватна возила изабрали ову бесплатну опцију и на тај начин је једино могуће новим градским превозним средствима смањити постојећи колапс.
„Морамо рећи да градска власт мудро шути. Гориво је дошло до четири марке и по оној форми коју је Град потписао са превозницима, превозници су већ требали да траже по тој формули поскупљење цијене карте. То се шути, очекујте то одмах послије избора да се појави поскупљење градског јавног превоза, а то ће додатно демотивисати наше Бањалучане да користе аутобусе и градски превоз“, поручује Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
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