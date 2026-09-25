Додик: Трамп спреман да чује став Срба

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је предсједник САД Доналд Трамп спреман да саслуша став Срба и да је дао наду да се истинске вриједности могу вратити.
Додик каже да су Срби са Трампом схватили да су се врата отворила.
"Коначно је дошао неко ко је спреман да на саслуша, да чује о патњама и мукама које смо ми прошли. Управо зато ми смо подржали предсједника Трампа. Ми смо то препознали током његове кампање и лично сам га подржао и као лидера и као званичника", рекао је Додик гостујући у подкасту Вејна Елина Рута под називом "Ратна зона".
Додик је навео да су Срби подржали Трампа првенствено јер се залагао за човјека, као и људске и политичке вриједности.
У разговору са Вејном Аленом Рутом @RealWayneRoot говорио сам о Републици Српској, њеној позицији и праву да сама одлучује о својој будућности.https://t.co/qhPbINZDDH— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 25, 2026
"Он је показао снагу која је неопходна у борби са вашингтонском мочваром и након пуно година владавине Демократске странке, која је промовисала глобализам и вриједности либералне љевице које су пријетиле цијелом свијету, укључујући мој народ Србе, уз лажне наративе. Они су потпуно занемарили страдања Срба током рата, а Срби су страдали једнако као и муслимани, али то је било друго вријеме", истакао је Додик.
Република Српска
Додик о Трампу: Појавио се неко ко ће саслушати и српску страну
Додик је напоменуо да још од 2016. године снажно подржава Трампа који је био освјежење на глобалној политичкој сцени.
"Глобализам и глобалистичке политике пријетиле су вриједностима. То су биле политике које су хтјеле да нас потчине одређеним групама које нису мариле за национални идентитет и народ. Предсједник Трамп дао је свима наду да се те вриједности могу вратити", нагласио је је Додик.
Гостујући у подкасту савезника предсједника САД и америчког конзервативног политичког коментатора Вејна Елина Рута под називом "Ратна зона", Додик је подсјетио да Српска, нажалост, током првог мандата предсједника САД Доналда Трампа није могла да обезбиједи приступ његовој администрацији, јер се знало да то не би дозволила "дубока држава" која је тамо постојала.
"Сада знамо да су санкције које су уведене мени произведене на тајни начин. Чак и поједини званичници из Трампове администрације нису били свјесни тих санкција", навео је Додик.
Он је подсјетио да су САД, када је Бајден дошао на власт, почеле да сврставају људе у Српској лијево и десно и навео примјер свога сина, кћерке, блиских сарадника и највиших званичника Републике Српске који су претрпјели огромне санкције.
"Замислите ово образложење - да би заштитили националне интересе САД, затворили су ресторан овдје у Бањалуци, јер је наводно представљао пријетњу америчком државном интересу. То је било тако ужасно, тако арогантно, показивали су моћ и то је било понижавајуће за нас", напоменуо је Додик.
Он је подсјетио да тадашњи помоћник државног секретара САД Џејмс О`Брајан, а нарочито Мајкл Марфи, који је био амбасадор у БиХ, нису оклијевали да уведу најпримитивније мјере против званичника Српске, као што је замрзавање рачуна, забрана да сарађују са другим странама, затварање фирми, иако није било корупције нити било каквих кривичних дјела која би то изазвала.
"Таква је била ситуација. Зато смо се радовали повратку предсједника Трампа у Бијелу кућу, јер смо коначно видјели да ће нас неко разумјети и схватити да смо били означени зато што смо подржавали предсједника Трампа. Бајден је учинио живот овдје ужасним.
Ја, на примјер, нисам могао да примим плату, није ми било дозвољено да имам рачун у банци. Поштар ми је доносио плату. То је било скандалозно. Нико не може вољети Америку тог времена", истакао је Додик.
Он је нагласио да нема ништа против америчког народа и да воли амерички народ, али да администрацију каква је била Бајденова не жели да види више икада у свом животу, преноси Срна
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