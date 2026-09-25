Logo

Преврнуо се камион у Хан Дервенти, огласили се из полиције

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 09:41

Коментари:

0
Теретно возило преврнуло се јутрос у паљанском насељу Хан Дервента, на магистралном путу Сарајево–Романија, а повријеђених није било, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
Фото: Srna

Теретно возило преврнуло се јутрос у паљанском насељу Хан Дервента, на магистралном путу Сарајево–Романија, а повријеђених није било, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

На камиону је причињена материјалне штета.

У полицији кажу да саобраћај на овој дионици није обустављен и да се одвија несметано.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

преврнуо се камион

Хан Дервента

саобраћај

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција МУП Републике Српске

Хроника

Крађа у Новом Граду: Из куће нестао новац, полиција трага за починиоцем

1 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Експлозија у БиХ: Бачена бомба на кућу

14 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Спомињу се убиства у Шведској: Нови детаљи након самоубиства полицајца Бркића

15 ч

0
Нове ”Скај” поруке на суђењу Шакићу, одбрана ”нашла рупу”

Хроника

Нове ”Скај” поруке на суђењу Шакићу, одбрана ”нашла рупу”

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

10

08

Стравична трагедија: Малољетник ударио вршњака, он пао и преминуо на лицу мјеста

10

07

Успомена не блиједи, ветерани играли за Бојана и Крстана

09

56

Полиција у Бањалуци затекла Нијемца са „џоинтом“, одбио тестирање на дрогу

09

51

Почела изградња кружне раскрснице код ауто-пута у Прњавору

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима