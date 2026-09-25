Преврнуо се камион у Хан Дервенти, огласили се из полиције

Аутор:АТВ редакција
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Теретно возило преврнуло се јутрос у паљанском насељу Хан Дервента, на магистралном путу Сарајево–Романија, а повријеђених није било, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
На камиону је причињена материјалне штета.
У полицији кажу да саобраћај на овој дионици није обустављен и да се одвија несметано.
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