Преврнуо се камион у Хан Дервенти, огласили се из полиције

Фото: Srna

Теретно возило преврнуло се јутрос у паљанском насељу Хан Дервента, на магистралном путу Сарајево–Романија, а повријеђених није било, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

На камиону је причињена материјалне штета. У полицији кажу да саобраћај на овој дионици није обустављен и да се одвија несметано.

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