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Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!

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25.09.2026 10:14

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Потврђено за АТВ: Ухапшен Милош Обрадов!
Фото: ATV

Милош Обрадов из Пала, који је осумњичен као члан криминалне групе Милутина Миће Даниловића, ухапшен је у Источном Сарајеву, потврђено је за АТВ.

Обрадова су, након вишедневног скривања лоцирали и ухапсили припадници ПУ Источно Сарајево. Након криминалистичке обраде он је спроведен у Тужилаштво БиХ.

"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске предали су данас Тужилаштву БиХ лице иницијала М.О. из Пала, које је јуче лишено слободе на подручју општине Пале. Лице се сумњичи да је починило кривична дјела „Организовани криминал“ из члана 250. Кривичног закона БиХ, а у вези са кривичним дјелима „Неовлаштен промет опојним дрогама“, „Неовлаштен промет оружјем и војном опремом“ и „Прање новца“. Лице је лишено слободе од стране припадника Јединице жандармерије Пале, а у оквиру потраге за наведеним у истрази којом руководи Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, наводе из МУП-а Српске.

За Обрадовом се трагало у оквиру истраге у акцији ”Амадеус”

За Обрадовом се трагало у оквиру истраге у акцији ”Амадеус” у којој су ухапшени Милутин Мића Даниловић, Александар Николић, Владимир Грубачић и Небојша Митровић. Група је осумњичена за трговину дрогом и оружјем, а у истрази су кориштени подаци из криптоване апликације ”Скај”.

Милош Обрадов полицији је познат као вишеструки преступник који је довођен у везу са више тешких кривичних дјела. У новембру 2024. године осуђен је на 20 мјесеци затвора због покушаја убиства М.П. кога је заједно са још једном особом брутално претукао испред Храма ”Сабора светог Архангела Гаврила”, ударајући га шакама, ногама и бетонском плочом.

Обрадов је 2019. године хапшен у склопу истраге убиства Дамира Остојића званог Шијан, који је изрешетан испред своје куће у Бањалуци у септембру 2018. године. Довођен је у везу са возилима која су кориштена у злочину, а истрага против њега је обустављена у недостатку доказа.

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Тагови :

Милош Обрадов

Милутин Мића Даниловић

Пале

Источно Сарајево

хапшење

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