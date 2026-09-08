Ухапшен Мића Даниловић!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Милутин Мића Даниловић и Небојша Митровић из Пала ухапшени су у акцији Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске због сумње да су се бавили трговином наркотика и оружјем, потврђено је за АТВ.
У акцији су ухапшене четири особе, а међу њима је и Александар Николић коме је недавно одређен кућни притвор због сумње да је помогао у покушају убиства Давора Дабића у Источном Новом Сарајеву, те Владимир Грубачић.
”Ухапшене су укупно четири особе, три у Источном Сарајеву и једна у Билећи”, каже извор АТВ-а.
Приликом хапшења Грубачића одузет је пиштољ, полицијска моторола и одређена количина наркотика.
Како сазнаје АТВ акција је спроведена у сарадњи са Тужилаштвом БиХ на основу доказа који су прикупљени декрипцијом апликације Скај. Групи се на терет ставља да су као организована криминална група починили кривична дјела неовлаштене производње и промета дрогом и недозовољене производње и промета оружјем.
Даниловић и Митровић имају полицијске досије. Митровић је широј јавности познат по случају јурњаве на путу Љубогошта - Подроманија када је ”пасатом” више пута ударио у ”ренџ ровер” у којем се налазио познати пјевач Аца Лукас.
Грубачић такође има богат криминални досије. Хапшен је у акцији ”Мрежа 2013” када је у Херцеговини ”пала” организована криминална група код које је пронађено прво 10, а потом и 20 килограма ”сканка”. Више пута је осуђиван и за себе има чак 17 пресуда за разна кривична дјела.
Александар Николић је у децембру 2023. године у Суду БиХ неправоснажно осуђен на годину дана затвора због организованог криминала и трговине дрогом у оквиру предмета ”Маркет”. Пред Судом БиХ у току су му суђења по оптужници за организовани криминал и трговину дрогом у предмету ”Транспортер”, а за иста дјела му се суди и у другом предмету у којем је оптужен заједно са Адијем Нукићем и још три особе.
У току су претреси на више локација које су користили осумњичени. Више детаља биће познато по окончању акције.
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