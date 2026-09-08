Тегелтија: Ускоро по два прелаза у Градишци и на Рачи

Аутор:АТВ редакција
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Директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија изразио је очекивање да ће ускоро бити по два гранична прелаза у Градишци и на Рачи, те указао да то питање блокира један човјек из Федерације БиХ - члан Управног одбора УИО Зијад Крњић.
"Крњић не жели да гласа за систематизацију и блокира међудржавне споразуме. Осим проблема са Градишком, још имамо проблеме са организационом структуром на новом граничном прелазу Рача два, за који очекујемо да ће бити отворен 15. октобра", рекао је новинарима Тегелтија.
Он је оцијенио да ће то бити јако добро за путнике и људе који возе робу јер је Рача тренутно веома оптерећена.
Када је у питању поравнање између ентитета, Теглетија каже да је чињеница да од 2022. године није било тог поравнања, али да је оно и даље испод један одсто укупно прикупљених средстава УИО.
Тегелтија је рекао да би и руководство Управе, као и медији вољело да зна шта се дешава са куповином зграде за УИО у Бањалуци, те додао да још нема одговора на жалбу која је прије неколико мјесеци прослијеђена у вези са тим Комисији за разматрање жалби БиХ.
"Незванично смо добили информацију да је Комисија донијела неку одлуку прошле седмице, али каква је ми не знамо. Није до нас, неке друге институције одлучују о томе", нагласио је Тегелтија.
Он је навео да је расписан конкурс за пријем 263 државна службеника, а процедуру проводи Агенција за државну службу БиХ. "Нама је потребна радна снага. До краја године ће нам 100 људи отићи у пензију", рекао је Тегелтија.
Коментаришући жалбе из Федерације БиХ да у руководећим структурама у УИО, како сматрају, није довољно заступљена национална припадност, Тегелтија је нагласио да у овој институцији пажљиво прате националну структуру, те да то неће нарушавати, нити имају разлога ни мотива да то чине.
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