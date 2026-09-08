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Ево како се студенти могу пријавити за новчану помоћ од 150 КМ

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08.09.2026 14:02

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Студенти
Фото: ATV

Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске активирало је линк за пријаве студената за остваривање права на једнократну новчану помоћ у износу од 150 КМ.

Путем овог линка ће сви редовни студенти првог, другог и трећег циклуса студија, који су држављани Републике Српске/БиХ, а који студирају на високошколским установама у Републици Српској, моћи пријавити и остварити право на једнократну помоћ у вриједности од 150 КМ, активан је од данас (8.9.2026. године) на интернет страници Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Важно је напоменути да ће линк за пријаве биће отворен до 15.9.2026. године.

Влада Републике Српске обезбиједила је средства за реализацију ове мјере у укупном износу од 4.500.000 КМ, којом ће бити обухваћено око 30.000 студената.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Исплата

Република Српска

Министарство за научнотехнолошки развој

студенти

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