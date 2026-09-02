Прилика за студенте у Српској: Министарство додјељује 50.000 КМ

Аутор:Стеван Лулић
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Двадесет студената трећег циклуса студија из Републике Српске имају сјајну прилику да добију финансијску подршку о Владе при изради њихових завршних радова.
Наиме, Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање 20 студената трећег циклуса академских студија при изради завршних радова, односно докторских дисертација у 2026. години, за шта је предвиђено 50.000 КМ.
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Министарство ће у 2026. години суфинансирати 20 студената трећег циклуса академских студија при изради докторских дисертација из седам научних области.
Право учешћа имају кандидати који су држављани БиХ/Републике Српске, који имају мјесто пребивалишта у Републици Српској и немају више од 38 година на дан објављивања конкурса.
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Поред тога, услов је и да кандидати имају одобрену тему докторске дисертације од стране универзитета, односно факултета и да су положили све испите на трећем циклусу академских студија.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15.10.2026. године, а пријавни образац може се преузети на интернет страници Министарства.
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