Питање за милион долара: Када заиста стиже крај пакленим врућинама?

Аутор:Милена Грубор
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Иако је љето календарски још увијек ту, већина грађана је навикла да са првим данима септембра и оглашавањем школског звона стигну и јесење кишне капљице, облаци и значајнији пад температуре.
Међутим, почетак ове јесени доноси потпуно другачију слику у ваздуху се и даље осјећа прави почетак љета.
"Увијек је већ у другом дијелу августа, када почне мало да се скраћује дан, постајало и свјежије. Једино освјежење које смо имали у претходном периоду јесу та јутра која понекад буду мало свјежија, док током дана температуре брзо расту према 30. подиоку. Иако календарски љето још траје, ми га са стране метеорологије посматрамо кроз јун, јул и август. Цифре које смо добили за цијели мјесец и за претходни август су заиста невјероватне", рекла за АТВ метеоролог Милица Ђорђевић.
Подаци показују да је иза нас друго најтоплије љето у историји мјерења, одмах иза рекордног из 2024. године, док је сам август оборио све досадашње рекорде.
"Август за нама био је најтоплији мјесец откако се врше мјерења у Бањалуци икада. Никада нисмо имали онако високу средњу температуру нити толико веома топлих дана. Током цијелог августа имали смо чак 30 дана са температуром изнад 30 степени само један дан је измјерено 26 степени. Са температуром изнад 35 степени имали смо 19 дана, а чак четири дана температура је прелазила 40 степени. Овај топлотни талас се не прекида, започео је крајем јула, трајао цијели август и наставља се у септембру", нагласила је Ђорђевић.
На питање колико још дана у септембру можемо очекивати овакве тропске температуре, метеоролог одговара да је то "питање за милион долара".
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"Прогнозе за период дужи од 10 до 15 дана нису толико поуздане, али у оквиру тог периода немамо у најави никакву значајнију промјену. До краја ове радне седмице максималне дневне температуре кретаће се од 27 до 33 степена, док ће на југу Херцеговине сваког дана бити изнад 35 степени. За викенд, а посебно у суботу, очекује нас нови пораст са температурама преко 35 степени у свим крајевима. Мало ниже дневне температуре, око 27 до 28 степени, могле би се јавити тек од сљедеће седмице, али то и даље није хладно вријеме", навела је она.
Оно што посебно забрињава стручњаке јесте потпуни изостанак значајнијих падавина.
"Кише уопште нема у најави, а евентуални краткотрајни локални пљускови због велике врућине доносе само проблеме у виду олуја, непогода и града. Та пролазна освјежења која трају пола дана у ствари не доносе ништа добро", упозорила је Ђорђевић.
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Дуготрајна суша и високе температуре стварају изузетно неповољне услове када су у питању пожари, који су ове сезоне интензивни и дуготрајни.
"Уобичајено је да се пожари јављају у Херцеговини и дуж Медитерана, али ове године сезона пожара заиста дуго траје и немамо никакве олакшавајуће околности. Свакодневно имамо јак вјетар, а падавина нема или су занемарљиве, па је ризик од ширења и отежаног гашења пожара веома изражен. Почетак јесени нам не доноси очекивано олакшање", рекла је метеоролог.
Она је закључила да екстремни временски услови више нису случајност, већ наша нова реалност.
"Ако погледамо у прошлост, врућине од 40 степени су трајале три до седам дана и дешавале се једном у 5, 10 или 20 година. Нама је сада свако љето екстремно. Десет најтоплијих љета забиљежено је управо у последњих десет година. То више нису екстреми који се дешавају повремено, већ скоро сваке године, и ми морамо научити да се адаптирамо на ове услове од свакодневног живота, преко пољопривреде, до водопривреде", закључила је Милица Ђорђевић за АТВ.
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