Пожар у Врбањи под контролом, људски фактор и даље главни узрок

Аутор:Милена Грубор
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Пожар који је синоћ око 18:20 часова избио у бањалучком насељу Врбања стављен је под контролу након захтјевне и непрекидне акције бањалучких ватрогасаца.
Упркос изузетно тешком терену, људски животи и стамбени објекти ни у једном тренутку нису били угрожени, потврдио је за АТВ командир Бањалучке ватрогасно-спасилачке бригаде Мирослав Малинић.
Одмах по пријави, ватрогасне екипе су у кратком року изашле на терен и започеле акцију гашења. Због специфичности локације и густе вегетације, брзо је ангажована и приправна смјена, као и додатна испомоћ, а у помоћ су притекли и чланови Добровољног ватрогасног друштва Врбања.
"Добро смо упознати са овим тереном јер овдје интервенишемо бар четири до пет пута откако радим овдје, а то су интервенције које обично трају данима. Пожар је пријављен у 18:20, а већ у 18:21 упућена је прва екипа. У 18:52 послали смо испомоћ, а алармирано је и ДВД Врбања које је изашло са шест људи. Ноћас око један сат извршили смо замјену људства, а сада слиједи нова смјена са још 15 ватрогасаца", навео је Малинић.
Сам терен представља највећи изазов за ватрогасне екипе. Теренска возила могу да се крећу свега пар стотина метара, након чега ватрогасци морају пјешице наставити кроз непроходну шуму, вртаче и камењар. Због таквих услова током ноћи је забиљежено и неколико лакших повреда међу ватрогасцима услед падова.
Ватрогасци примјењују комбиноване методе како би ватрену стихију усмјерили ка природним препрекама.
"Радимо комбинацију пасивног и активног гашења, а по потреби праву и контра-ватру како бисмо пожар усмјерили према потоку или шумском путу и тако га ограничили. Ипак, у самом пожаришту има много пањева који тињају. С обзиром на то да нема најављених падавина, реалан је сценарио да ће се на овом подручју димити наредних седам дана", истакао је командир.
Говорећи о узроцима, Малинић је категоричан да је у питању људски фактор и апеловао на суграђане да не пале ватру на отвореном у периоду суше.
"Овакав пожар није могао настати сам од себе у 18:20 због временских прилика. Увијек је ту присутна људска рука, као и прије три године када смо на истој локацији гасили пожар пет-шест дана. Људи често погрешно тумаче закон и мисле да је довољно само да обавијесте ватрогасце и да су тиме завршили свој посао. То није тачно дужни су да предузму све мјере безбједности. Сада је ваздух сув, материјал лако запаљив и спаљивање се не може контролисати, нити ватрогасци могу бити на стотинама локација истовремено. Вријеме за такве радове на отвореном једноставно није одговарајуће", закључио је Малинић.
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