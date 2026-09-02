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Какво је стање јутрос са шумским пожаром у Врбањи - ВИДЕО

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02.09.2026 08:12

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Врбања пожар шума ватра ноћ
Фото: ATV

Шумски пожар у Врбањи још увијек није потпуно угашен, али стање у односу на синоћ знатно боље.

Потврдио је то за АТВ Мирослав Малинић, командир Ватрогасне бригаде Бањалука.

Подсјећамо, у бањалучком насељу Врбања синоћ око 18 сати je избио велики шумски пожар.

Све расположиве снаге Ватрогасне бригаде изашле су на терен, а у борби с ватром су им се придружили и радници Шумарије те припадници Добровољног ватрогасног друштва Врбања.

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Шеф Одсјека за послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Драган Бабић рекао је да објекти нису угрожени, али да ће за потпуно гашење бити потребна велика киша.

Подсјетио је и да је на истом мјесту прије четири године избио подземни пожар који је горио седам дана.

"Седам дана без кише то се неће угасити. Иста је ситуација као прије четири године, исто гори, пожар је затворен али ће горјети неколико дана сигурно. Пожар је потпаљен са истог мјеста са којег је потпаљен и прије четири године", рекао је Бабић.

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Тагови :

Врбања

Пожар Врбања

Бањалука

Мирослав Малинић

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