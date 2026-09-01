Велики број грађана опрашта се од генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Ријека људи у највећем граду Републике Српске окупила се како би одала почаст генералу Ратку Младићу.
У Бањалуци се ове вечери могу видјети многобројни грађани, који носе заставе Републике Српске, Војске Републике Српске као и обиљежја са ликом генерала Ратка Младића, окупљени како би одали почаст ратном команданту Главног штаба ВРС.
Поред обиљежја, Бањалуку су у овим вечерњим сатима и освијетлиле бакље, запаљене генералу у част, а грађани који су их носили, испред себе су држали и велико платно са натписом "Посљедња команда, сви на извршење".
Одржана је шетња до Централног спомен обиљежја, а код споменика страдалим борцима ВРС отворена је и књига жалости, гдје су окупљени грађани запалили и свијеће.
Бањалука се опрашта од генерала Ратка Младића pic.twitter.com/0C54vhTBa3— ATV (@AtvBanjaluka) September 1, 2026
Подсјећања ради, у протеклим данима, у градовима и општинама широм Српске, грађани су одавали почаст преминулом генералу Ратку Младићу.
Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.
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