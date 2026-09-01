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Велики број грађана опрашта се од генерала Ратка Младића

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01.09.2026 20:34

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Велики број грађана опрашта се од генерала Ратка Младића
Фото: ATV

Ријека људи у највећем граду Републике Српске окупила се како би одала почаст генералу Ратку Младићу.

У Бањалуци се ове вечери могу видјети многобројни грађани, који носе заставе Републике Српске, Војске Републике Српске као и обиљежја са ликом генерала Ратка Младића, окупљени како би одали почаст ратном команданту Главног штаба ВРС.

Поред обиљежја, Бањалуку су у овим вечерњим сатима и освијетлиле бакље, запаљене генералу у част, а грађани који су их носили, испред себе су држали и велико платно са натписом "Посљедња команда, сви на извршење".

Oдавање почасти генералу Младићу у Бањалуци

Одржана је шетња до Централног спомен обиљежја, а код споменика страдалим борцима ВРС отворена је и књига жалости, гдје су окупљени грађани запалили и свијеће.

Подсјећања ради, у протеклим данима, у градовима и општинама широм Српске, грађани су одавали почаст преминулом генералу Ратку Младићу.

Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.

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Тагови :

Бањалука

Република Српска

генерал Ратко Младић

Умро Ратко Младић

грађани

Коментари (8)

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