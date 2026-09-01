Росуље на ногама: Више од 400 примједби због планиране градње

Аутор:АТВ редакција
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Више од 400 мјештана Росуља поднијело је примједбе на измјену регулационог плана за јужни дио насеља.
„Ријеч о незваничним, али поузданим подацима са терена о броју предатих примједби грађана у просторијама Градске управе Бањалука, Мјесне заједнице Росуље и код израђивача плана - фирме „Роутинг“.Јавни увид у Нацрт измјене дијела Регулационог плана, током којег су физичка и правна лица могла предати примједбе, приједлоге и мишљења, трајао је од 28.07. до 28.08.2026. год“, наводе из неформалне групе грађана „Сачувајмо Росуље“.
Како даље наводе, Одјељење за просторно уређење Градске управе има рок од 30 дана да организује јавну расправу на којој сва заинтересована лица поново могу изнијети примједбе и приједлоге на предметни Нацрт.
Планирано просторно рјешење између улица Краља Петра ИИ, Лазаричке, Пете козарске бригаде и нове саобраћајнице у Росуљама, површине 2,17 хектара, изазвало је масовно незадовољство мјештана.
Грађани су у примједбама и на протестним окупљањима указали да је Нацрт прављен по налогу инвеститора у колективну станоградњу, иако постојећа јавна инфраструктура не може издржати додатних 227 станова и троструко повећање броја становника.
Док је важећи РП омогућавао изградњу једне нове зграде до четири спрата (П+4), измјенама се планира подизање више стамбено-пословних ламела са седам и осам надземних етажа (П+6 и П+7) и једна мања зграда (П+3+Пе).
Зграде П+6 и П+7 би имале највишу спратности не само у предметном обухвату, већ на цијелом простору матичног РП између улица Младена Стојановића, Милана Радмана, Краља Петра ИИ и Триве Амелице, површине 13,3 хектара.
Мјештани су јавно негодовали што су се поједине високе зграде са подземним гаражама и нова улица са тротоаром, упланили преко (и испод) приватних посједа без знања и сагласности њихових власника, уз предвиђено рушење неколико породичних кућа и помоћних објеката.
Указали су да преоптерећена саобраћајна и комунална инфраструктура, као и исцрпљени капацитети Основне школе „Алекса Шантић“, јавних вртића и амбуланте породичне медицине, не могу поднијети прилив више стотина нових становника.
Из тог разлога грађани Росуља су затражили повлачење штетног Нацрта из процедуре и ограничавање градње у овом насељу на максимално три надземне етаже (П+2).
Јавни интерес и потребе грађана морају имати приоритет у односу на појединачне интересе и жеље приватних инвеститора, поручили су мјештани Росуља.
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