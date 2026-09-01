ТАБЕЛА: Поново оборен рекорд у Бањалуци, и то не мало

Аутор:Стеван Лулић
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У Бањалуци је поново оборен рекорд када су високе температуре у питању - август је са средњом температуром од 26.3 степена, био најтоплији мјесец од почетка мјерења.
Наиме, са средњом мјесечном температуром од 26.3 степена Целзијуса, август 2026. године је био најтоплији мјесец од почетка мјерења у Бањалуци.
И то није све, скоро сви најтоплији мјесеци припадају периоду након 2000. године, осим августа 1952.
Август паклен
Август 2026. године био је 4 степена топлији од просјека, и за пола степена топлији од претходно најтоплијег августа, забиљеженог 2024. године.
Од десет најтоплијих августа, чак осам је забиљежено у периоду након 2000. године, што указује на изражен тренд пораста температура током љетних мјесеци.
"Такође, оборен је и рекорд за средњу максималну температуру која је износила 36.2 степена. Истовремено, ово је и највиша средња максимална температура забиљежена у било којем мјесецу од почетка мјерења", кажу у РХМЗ.
У августу 2026. године у Бањалуци је регистровано чак 30 тропских дана (дана са максималном температуром од 30 и више). Само је 25. августа максимална температура била испод 30 степени и износила је 25.5 степени.
Август 2026. године имао је исти број тропских дана као и август 2024. године. То су уједно једина два мјесеца у којима је забиљежено 30 тропских дана.
Посебно се издваја број дана са температуром од 35 степени Целзијуса и више. Током чак 19 дана максимална температура прелазила је 35 степени. Ово је највећи број таквих дана у једном мјесецу од почетка мјерења. Претходни рекорд забиљежен је у августу 2017. године, када је било 15 дана са температуром од 35 степени и више.
Током четири дана максимална температура прелазила је 40 степени. Оваква појава у Бањалуци забиљежена је још само два пута — у јулу 2007. и августу 2012. године.
Иако је август 2026. био изузетно топао, апсолутни максимум температуре за август није оборен. Апсолутни августовски максимум за Бањалуку износи 41.8 степени, а забиљежен је 2017. године. Ове године највиша температура износила је 40.6 степени.
Забиљежено је и пет тропских ноћи, односно ноћи током којих минимална температура није падала испод 20 степени.
Август је био и изузетно сушан. Укупна количина падавина износила је свега 12.2 милиметара.
Све укупно, љето 2026. године (јун, јул и август), са средњом температуром од 24.8 степени, било је друго најтоплије љето у Бањалуци од почетка мјерења. Топлије је било само љето 2024. године.
Са средњом температуром од 23.3 степена, јун је био 2.2 степена топлији од просјека.
Јул је, са средњом температуром од 24.0, био 1.2 степена топлији од просјека, док је август, са средњом температуром од чак 26.3 степена, значајно допринио томе да љето 2026. буде друго најтоплије љето од почетка мјерења.
Свих десет најтоплијих љета забиљежено је у периоду након 2000. године, што указује на изражен тренд пораста љетних температура.
Љето 2026. године било је љето са највећим бројем тропских дана у Бањалуци — чак 71 дан. Претходни максимум забиљежен је током љета 2024. године, када је регистровано 70 тропских дана.
У Бањалуци је од 1961. године до данас изражен пораст броја тропских дана, посебно након 2000. године.
Љето 2026. године било је и љето са највећим бројем дана са температуром од 35 степени и више — чак 34 дана. Претходни максимум забиљежен је током љета 2024. године, када је регистровано 30 таквих дана.
Током љета 2026. године ноћи и јутра су често били свјежи, али је и даље забиљежено 13 тропских ноћи. Више тропских ноћи забиљежено је само током рекордно топлог љета 2024. године, када их је било чак 30.
"Љето 2026. године било је сушно, а посебно се издваја август. Током јуна и јула било је кише и повремено јачих пљускова са грмљавином, али је укупна количина падавина и у тим мјесецима била мања од просјека. Август је био изузетно сушан, уз краткотрајне падавине које су забиљежене само током неколико дана", истичу у РХМЗ.
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