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Осмијеси и добро расположење: Цвијановићева са најстаријим суграђанима

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01.09.2026 17:23

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Жељка Цвијановић пензионери дружење
Фото: X/Željka Cvijanović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да су дружења са пензионерима увијек испуњена добром атмосфером, осмијесима и позитивном енергијом.

Цвијановићева је на друштвеним мрежама објавила фотографије са дружења са најстаријим суграђанима, уз поруку да јој је било задовољство провести вријеме са њима.

„Када наши пензионери организују дружење – добра атмосфера је загарантована! Било ми је задовољство провести вријеме са нашим најстаријим суграђанима, чија окупљања су традиционално резервоар позитивне енергије, осмијеха и одличног расположења. Хвала на дивном дружењу!“, навела је Цвијановићева.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Пензионери

Дружење пензионера

Република Наоеро

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