Осмијеси и добро расположење: Цвијановићева са најстаријим суграђанима

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да су дружења са пензионерима увијек испуњена добром атмосфером, осмијесима и позитивном енергијом.
Цвијановићева је на друштвеним мрежама објавила фотографије са дружења са најстаријим суграђанима, уз поруку да јој је било задовољство провести вријеме са њима.
Када наши пензионери организују дружење - добра атмосфера је загарантована! 😊— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 1, 2026
Било ми је задовољство провести вријеме са нашим најстаријим суграђанима, чија окупљања су традиционално резервоар позитивне енергије, осмијеха и одличног расположења.
Хвала на дивном дружењу! ❤ pic.twitter.com/ysb0dd6dcN
„Када наши пензионери организују дружење – добра атмосфера је загарантована! Било ми је задовољство провести вријеме са нашим најстаријим суграђанима, чија окупљања су традиционално резервоар позитивне енергије, осмијеха и одличног расположења. Хвала на дивном дружењу!“, навела је Цвијановићева.
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