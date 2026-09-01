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Шпирић: Нове технологије отвориле многе дилеме

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01.09.2026 15:16

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Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Фото: SRNA

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић истакао је током сусрета са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ Риком Холцаплом у Сарајеву да је са увођењем нових изборних технологија отворено много дилема и изазова, али и указао да је најважније да се воља бирача мора поштовати.

"Најважније је да нико не излази из законских оквира и да се избори спроводе у демократској атмосфери, јер само то може сачувати кредибилитет изборног процеса и институција које их спроводе", рекао је Шпирић.

Шпирић је истакао да је поштовање воље бирача основни постулат демократије и да је то суштина изборног процеса у свакој земљи.

Саговорници су се сагласили да је неопходно радити на унапређењу интегритета изборног процеса и јачања повјерења грађана у демократске институције, саопштено је из парламента БиХ.

Током сусрета је наглашено да је ОЕБС у претходним годинама пружао подршку у изборном процесу, те да ће се таква сарадња наставити и убудуће.

На састанку је било ријечи и о почетку предизборне кампање, преноси Срна.

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Тагови :

Никола Шпирић

СНСД

ФБиХ

изборне технологије

ЦИК БиХ

Република Српска

Избори 2026

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