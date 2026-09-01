Шпирић: Нове технологије отвориле многе дилеме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић истакао је током сусрета са шефом Мисије ОЕБС-а у БиХ Риком Холцаплом у Сарајеву да је са увођењем нових изборних технологија отворено много дилема и изазова, али и указао да је најважније да се воља бирача мора поштовати.
"Најважније је да нико не излази из законских оквира и да се избори спроводе у демократској атмосфери, јер само то може сачувати кредибилитет изборног процеса и институција које их спроводе", рекао је Шпирић.
Шпирић је истакао да је поштовање воље бирача основни постулат демократије и да је то суштина изборног процеса у свакој земљи.
Саговорници су се сагласили да је неопходно радити на унапређењу интегритета изборног процеса и јачања повјерења грађана у демократске институције, саопштено је из парламента БиХ.
Током сусрета је наглашено да је ОЕБС у претходним годинама пружао подршку у изборном процесу, те да ће се таква сарадња наставити и убудуће.
На састанку је било ријечи и о почетку предизборне кампање, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
21 ч1
БиХ
22 ч11
БиХ
22 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
10
17
01
16
46
Тренутно на програму