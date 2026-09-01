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Хегсет исмијао канадског кадета: "Ово је стварност"

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01.09.2026 15:39

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Хегсет исмијао канадског кадета: "Ово је стварност"
Фото: X/@PeteHegseth

Амерички министар обране Пит Хегсет на платформи X објавио је фотографију припаднице канадске војске уз коментар "(ово је стварност)", што је у јавности протумачено као исмијавање њеног изгледа. Фотографија, коју је првобитно објавио Инстаграм профил Кадетс.вернон, приказује жену у маскирној униформи канадске војске поред особе у кадетској униформи.

Хегсет није појаснио своју објаву, али она се поклапа с његовим поновљеним позивима на строже стандарде тјелесне спреме у америчкој војсци, које често сажима у поруци "фит, а не дебели".

Припадници канадског кадра инструктора кадета дио су резервног састава канадских оружаних снага. Ријеч је о приближно 7.800 часника задужених за безбједност, надзор, администрацију и обуку више од 52.000 кадета, према подацима канадског Министарства националне обране.

Хегсетова кампања за "фит" војску

Тјелесна тежина и кондиција кључне су теме у Hegsethovim настојањима да построжи критерије у америчкој војсци. У травњу 2025. на Ратном колеџу америчке копнене војске поручио је војним вођама да морају бити "фит, а не дебели, оштри, а не запуштени".

Говорио је о ревизији стандарда кондиције, обуке и тјелесне спреме у цијелој војсци. Његова реторика додатно се заоштрила на скупу високих америчких војних команданата у Квантни у септембру 2025. године.

На том је скупу представио строже стандарде за физичку спрему и изглед те изјавио: "Потпуно је неприхватљиво вид‌јети дебеле генерале и адмирале у ходницима Пентагона". У истом говору пожалио се и на "дебеле трупе" у војним формацијама. Пентагон је након тога издао нове смјернице о кондицији и стандардима изгледа.

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Тагови :

Пит Хегсет

Канада

војска

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