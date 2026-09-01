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Фолксваген предлаже затварање четири фабрике до 2034. године

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01.09.2026 16:24

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"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета
Фото: Pexel/Altamart

Управа њемачког произвођача аутомобила "Фолксваген" планира да предложи обустављање производње у четири фабрике у Њемачкој у периоду од 2031. до 2034. године, објавио је њемачки лист за пословање и економију "Виртшафтс вохе".

"Планирано је да фабрике у Емдену и Цвикауу обуставе производњу 2031. године, затим у Хановеру 2032. године, а коначно ће погон у Некарзулму обуставити рад 2034. године", наводи лист, позивајући се на документ Надзорног одбора компаније.

Састанак Надзорног одбора "Фолксвагена" заказан је за петак, 4. септембар, преноси Срна.

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Тагови :

Фолксваген

Њемачка

фабрика

Аутомобил

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На овој фотографији од 13. априла 2018. године, лого Фолксвагена је испред зграде компаније у Волфсбургу, у Њемачкој.

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