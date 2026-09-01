Фолксваген предлаже затварање четири фабрике до 2034. године

Коментари:0
Управа њемачког произвођача аутомобила "Фолксваген" планира да предложи обустављање производње у четири фабрике у Њемачкој у периоду од 2031. до 2034. године, објавио је њемачки лист за пословање и економију "Виртшафтс вохе".
"Планирано је да фабрике у Емдену и Цвикауу обуставе производњу 2031. године, затим у Хановеру 2032. године, а коначно ће погон у Некарзулму обуставити рад 2034. године", наводи лист, позивајући се на документ Надзорног одбора компаније.
Састанак Надзорног одбора "Фолксвагена" заказан је за петак, 4. септембар, преноси Срна.
Економија
1 седм0
Ауто-мото
1 седм0
Економија
3 седм0
Економија
1 мј0
Ауто-мото
6 ч0
Ауто-мото
9 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
10
17
01
16
46
Тренутно на програму