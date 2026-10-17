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Несрећа на путу Градишка-Козарска Дубица: Повријеђена једна особа

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17.10.2026 17:54

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Несрећа на путу Градишка-Козарска Дубица: Повријеђена једна особа
Фото: ATV

На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица у мјесту Гашница догодила се саобраћајна несрећа у којој је, како је потврђено за Српскаинфо у ПУ Градишка једна особа повријеђена.

Несрећа се догодила у послијеподневним часовима, а учествовала су два аутомобила.

У току је увиђај.

(Српскаинфо )

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Козарска Дубица

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