Несрећа на путу Градишка-Козарска Дубица: Повријеђена једна особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица у мјесту Гашница догодила се саобраћајна несрећа у којој је, како је потврђено за Српскаинфо у ПУ Градишка једна особа повријеђена.
Несрећа се догодила у послијеподневним часовима, а учествовала су два аутомобила.
У току је увиђај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму