Најезда стршљенова прекинула утакмицу

Аутор:АТВ редакција
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Утакмица рагби репрезентација Хрватске и Словеније одиграна данас у Сплиту остаће упамћена по несвакидашњем прекиду који су изазвали стршљенови.
Како пишу хрватски медији, почетак другог полувремена на Старом плацу каснио је 25 минута јер се на терену појавио рој стршљенова.
Играчи су већ били постројени на центру када их је судија вратио с терета.
Организатори су проблем покушали ријешити спрејевима и врећама земље, а игра је настављена тек када је ситуација стављена под контролу, преноси Срна.
Рагби репрезентација Хрватске савладала је Словенију у Сплиту са 53:8.
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