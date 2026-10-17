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УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Момку откинута шака на протесту у Француској!

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17.10.2026 19:03

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УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Момку откинута шака на протесту у Француској!
Фото: Tanjug / AP / Emma Da Silva

У градовима широм Француске у суботу је дошло до сукоба између полиције и демонстраната, а на улице су изашле десетине хиљада људи у оквиру протеста изазваних растућим трошковима живота и погоршањем јавних услуга, који су међу најнасилнијима у тој земљи у посљедњих неколико година.

Један демонстрант тешко је повријеђен током протеста у француском граду Сент Етјену, при чему му је откинута шака, саопштио је данас полицијски извор за телевизију БФМ.

НАПОМЕНА: Видео-снимак у наставку текста је узнемирујући!

Министарство унутрашњих послова саопштило је да су до 15.48 часова приведене 272 особе, након насилних инцидената у којима су учествовале особе са капуљачама, између осталог у Паризу, Марсеју на југу, Рену на сјеверозападу, Тулузу на југозападу и Анжеу на западу земље, преноси „Фигаро“.

„Такве радње укључују покушаје пљачке, сукобе са снагама реда, паљење градског мобилијара, као и нападе на институције власти и медијске куће“, наводи се у саопштењу, у којем се за немире окривљује „ултралевица“.

У Лиону је запаљена канцеларија туристичке организације на тргу Белкур, што је градоначелник Грегори Дусе назвао „трагедијом“, истичући да је ријеч о значајном објекту културног насљеђа.

У центру Париза било је примјетно велико присуство полиције, посебно у близини знаменитости као што су Јелисејска поља и Тријумфална капија, које су биле искључене из рута двије одобрене демонстрације. Демонстранти у флуоресцентним прслуцима блокирали су улице, што подсјећа на покрет „Жути прслуци“, који је обиљежио претходни мандат предсједника Емануела Макрона.

Демонстранти у Лилу насилно су отворили врата градске вијећнице, у Бордоу су покушали да уђу у градску вијећницу, а касније су избили сукоби испред резиденције префектуре. Пола сата након почетка демонстрација у Бордоу, полицији је стигло појачање и покушало да растјера неке од демонстраната, а на барикадама и у уличним жардињерама појавила се ватра, па су на лице мјеста изашле ватрогасне екипе.

Француска конфедерација рада (ЦГТ) саопштила је да је у данашњим протестима учествовало више од 500.000 људи, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

Протести

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