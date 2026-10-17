Поскупио такси у Бањалуци: Седам марака за најкраћу вожњу

Аутор:Теодора Беговић
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Минимална цијена такси вожње, макар прешли и неколико стотина метара, са пет, скочила је на седам КМ. Цијена старта и даље износи 3КМ, а сваки наредни километар 2КМ. Мишљење Бањалучана подјељено.
"Мислим да је то превише",
"Мислим да је оправдано с обзиром на цијену горива. Мислим да су таксисти принуђени да то ураде",
"По мени је мало превише, поготово за студенте, а знате какав је студентски живот",
"Јесте то мало скупо за становништво, ситуација је таква да су сада сви у некој кризи са новцем. Таксисти имају доста великих обавеза, порези, социјално, пензионо, одржавање возила...Они се сада прилагођавају ситуацији која влада у граду", кажу грађани.
Поскупљење је било неопходно, кажу таксисти. Трошкови су прескупи тако да су вожње испод седам марака, око којих је отприлике 40% од укупних вожња, биле пословање са губитком.
"Такси је поскупио само за оне који су се возили испод седам марака, они који су се возили преко за њих је иста цијена. Километар и старт су остали исти. Није разлог само гориво које је отишло, а ми смо за гориво прије трошили око 700 КМ, а сада трошимо до 1200 КМ. Резервни дијелови, сервиси, литар уља је са 26 отишао на 42 КМ", рекао је Драган Пуришић, предсједник Удружења „Бањалучки такси“.
Ово поскупљење ће највише осјетити пензионери, поручују из удружења потрошача.
"Један нови удар на потрошаче. Свјесни смо да је Бањалука велики град и да доста грађана користи такси возила. Наравно, има несавјесних потрошача и таксисти заиста доживљавају свашта. Трошкови одржавања и регистрација су поскупили и њима као и свим грађанима. Мислим да то није једино оправдање да се повећа цијена. Минимална цијена таксија заиста је мало и прескупа. С друге стране, свједоци смо да у току вечерњих сати грађани понекад и злоупотребљавају њихове услуге тако што их позову па одгоде, људи направе беспотребне трошкове", рекла је Муриса Марић, предсједник Удружења потрошача „ДОН“.
Када поскупи гориво цијене свих услуга и производа ланчано поскупе. Нажалост, када гориво појефтини, цијене остану високе и то представља највећи проблем грађанима, поручују из удружења потрошача.
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