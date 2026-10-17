Кирије у Бањалуци: Колико кошта кров над главом?

Аутор:Валерија Илић
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Позната је информације да цијене станова у највећем граду српске из године у годину дивљају, a куповина некретнине за многе је све теже достижан циљ. Квадрат стана у просјеку кошта 4200 марака, док на појединим локацијама цијена по квадрату иде до вртоглавих 10 хиљада, а ни изнајмљивање није ништа повољније.
Колико ће неко издвајати за кров над главом, зависи од тога гдје се стан налази, колико је опремљен и какве услове нуди. Понуда је разноврсна, а разлике у цијенама видљиве су чак и када је ријеч о готово истој квадратури.
На једној популарној платформи за претраживање станова, тренутно је актуелно 455 огласа станодаваца који траже свог закупца на територији Бањалуке.
На Петрићевцу се за стан од 400 КМ мјесечно нуди намјештен стан од 40 квадрата са укљученим паркинг мјестом, гријањем на струју и интернетом, док се у насељу прекопута у Новој Вароши стан у новоградњи од 41 квадратни метар издаје за 850 КМ мјесечно, плус трошкови режија и јавни паркинг у непосредној близини.
Иако је разлика у површини свега један квадратни метар, а насеља су релативно близу, мјесечна кирија разликује се за чак 450 марака. На годишњем нивоу, то је 5.400 марака више за стан у Новој Вароши, без обрачуна додатних трошкова.
Највећи избор станова за изнајмљивање тренутно је у центру Бањалуке, али су разлике у цијенама значајне. Просјек цијена износи 700 марака, а половина оглашених цијена се креће од 500 до 850 марака мјесечно.
Средња цијена кирија у центру је 950 марака, у Новој Вароши 800, Борик 700, Старчевица 650, а у Обилићеву 600 марака. У насељу Парк код Делте износи 1000 марака, али на мањи број огласа.
Нижа цијена не значи нужно и више простора за мање новца.
На Паприковцу средња цијена је 450 марака, на Петрићевцу 525 марака, а на Лаушу 550 марака. Ипак, станови се разликују по квадратури и условима, па је важно упоредити шта се заиста добија за новац.
Када је ријеч о већим становима, Обилићево и Старчевица нуде разне могућности, посебно за оне којима су потребне двије спаваће собе. С друге стране, у Лазареву се цијене знатно разликују у зависности од тога да ли је ријеч о старијој згради или новоградњи.
Новоградња је заступљена у готово половини огласа, а просјечна цијена је 800 марака, код реновираних станова она је 590, а код станова у добром стању 550 марака. Највећи избор је међу становима од 40 – 60 квадрата.
Просјечна нето плата у Републици Српској за мјесец август износила је 1695 марака. Уколико се за кирију издвоји 700 марака, колико износи средња вриједност оглашених цијена у Бањалуци, за остале мјесечне трошкове остаје 995 марака. У тај износ треба уклопити храну, режије, превоз и све остале животне потребе.
Кирија од 700 марака поједе више од 40% просјечне нето плате, тако становање постаје озбиљан удар на кућни буџет. За подстанаре зато проналазак стана није само питање локације и квадратуре већ и тога колико им новца остаје за живот.
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