Поједина насеља у Бањалуци и даље без гријања

Аутор:Валерија Илић
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Срећа за Еко Топлане Бањалука да још увијек нема правих јесењих захлађења, јер кварови на дистрибутивној мрежи и даље остављају дио Бањалучана без гријања. Они који су прикључени на градско гријање кажу да би им радијатори могли бити топлији.
"Ја сам се искључио са гријања, искрено гријање је никакво, значи никакво од '93 како сам дошао ту у стан, нема гријања, купио сам себи климу и радијатор и гријем се",
"Никакво, није никакво, очајно, грозно, лоше већ година уназад, један од разлога ове моје прехладе и промуклости",
"Ја се са гријалицом гријем, али комшије кажу да је млако постепено, па да се онда искључује,
"Не можемо од врућине остати живи, то грије као ово сунце. Имам своје гријање, а ово никад није ни гријало, од '77 године сам овде, никада није било гријања, увијек неки ђаво, фали ово, фали оно", кажу грађани.
И Мирослав Јањанин каже да су радијатори хладни, те да се више пута жалио, а о искључењу са градског гријања - озбиљно размишља.
"Никад горе, пет пута сам се хтио искључити, и сваки пут пошаљем, и они имају онај стари систем, ненормални, ми се жалимо, пошаљемо њима да нема гријања, а они не долазе, не оног момента када ти пошаљеш да се жали, него он кад пусти, као сад ћемо ми, у овој згради је 70% људи се искључило са гријања, остало нас мало ентузијаста који покушавају нешто ће се", рекао је Мирослав Јањанин.
Из Еко Топлана потврђују за АТВ да дио улица у Борику, Новој Вароши, Старчевици, Oбилићеву, Кочећевом вијенацу, те Студентски дом немају гријања због кварова.
"Успоставља се пуна функционалност система, а због кварова на дистрибутивној мрежи имамо прекиде. Кварови се санирају, не можемо прецизирати када ће бити пуштено на појединачним локацијама", наводе из Еко топлане.
До тада, грађанима који су остали без топлих радијатора преостаје да се сналазе како знају и умију.
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