Logo

Поједина насеља у Бањалуци и даље без гријања

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 19:37

Коментари:

0
Радијатор гријање
Фото: Pexels

Срећа за Еко Топлане Бањалука да још увијек нема правих јесењих захлађења, јер кварови на дистрибутивној мрежи и даље остављају дио Бањалучана без гријања. Они који су прикључени на градско гријање кажу да би им радијатори могли бити топлији.

"Ја сам се искључио са гријања, искрено гријање је никакво, значи никакво од '93 како сам дошао ту у стан, нема гријања, купио сам себи климу и радијатор и гријем се",

"Никакво, није никакво, очајно, грозно, лоше већ година уназад, један од разлога ове моје прехладе и промуклости",

"Ја се са гријалицом гријем, али комшије кажу да је млако постепено, па да се онда искључује,

"Не можемо од врућине остати живи, то грије као ово сунце. Имам своје гријање, а ово никад није ни гријало, од '77 године сам овде, никада није било гријања, увијек неки ђаво, фали ово, фали оно", кажу грађани.

И Мирослав Јањанин каже да су радијатори хладни, те да се више пута жалио, а о искључењу са градског гријања - озбиљно размишља.

"Никад горе, пет пута сам се хтио искључити, и сваки пут пошаљем, и они имају онај стари систем, ненормални, ми се жалимо, пошаљемо њима да нема гријања, а они не долазе, не оног момента када ти пошаљеш да се жали, него он кад пусти, као сад ћемо ми, у овој згради је 70% људи се искључило са гријања, остало нас мало ентузијаста који покушавају нешто ће се", рекао је Мирослав Јањанин.

Из Еко Топлана потврђују за АТВ да дио улица у Борику, Новој Вароши, Старчевици, Oбилићеву, Кочећевом вијенацу, те Студентски дом немају гријања због кварова.

"Успоставља се пуна функционалност система, а због кварова на дистрибутивној мрежи имамо прекиде. Кварови се санирају, не можемо прецизирати када ће бити пуштено на појединачним локацијама", наводе из Еко топлане.

До тада, грађанима који су остали без топлих радијатора преостаје да се сналазе како знају и умију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

гријање

Еко топлане

грејна сезона

Коментари (0)

Више из рубрике

Парк Петар Кочић Бањалука Тулипани

Бања Лука

Ко одлучује о изгледу Парка Петар Кочић и зашто се грађани ништа не питају?

5 ч

0
Савино Дивинченцо, италијански кувар из Барлете у покрајини Пуља

Бања Лука

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

9 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају без струје

12 ч

0
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

Грађани против изградње шест нових зграда у центру Бањалуке

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Директор Нобелове фондације поднијела оставку

21

48

ОпенАИ на суду: Осам америчких држава тврди да ЧетГПТ подстиче самоповређивање

21

45

Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

21

40

Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

21

34

Зима какву не очекујемо: Нове прогнозе доносе изненађење за БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима