Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Савино Дивинченцо, италијански кувар из Барлете у покрајини Пуља, од перача судова у холандском ресторану постао је један од најтраженијих кувара на Корзици.
Његово име наведено је уз опис ресторана у Мишелиновом водичу за 2018. годину, а "Пти Фите", један од најпознатијих француских гастрономских часописа, у издању за 2026. препоручује ресторан хотела "А Пастурела", у којем ради.
У Мишелиновом водичу за 2018. годину ресторан је описан као мјесто које, на тргу прелијепог села на узвишењу, нуди медитеранску кухињу обогаћену италијанским нотама. Гостима су на располагању и мале, дискретно и модерно уређене собе. Инспектор водича оцијенио је да је ријеч о квалитетној кухињи, а ресторан је добио ознаку "Мишелинов тањир".
"Пти Фите" у препоруци за 2026. наводи да ресторан хотела на тргу у Монтичелу нуди нежну и укусну медитеранску кухињу, коју припрема кувар Савино Дивинченцо, а услужује се обилато и у елегантном амбијенту. Међу јелима издвајају пржене пипке хоботнице, филе лаврака из Ајача са поврћем, свјежу свињску кобасицу са кремом од празилука и шпарогама, те печено јагње са биљем и пиреом од кромпира са маслиновим уљем. Рецензија закључује да је ријеч о веома лијепој адреси.
Дивинченцо је са 20 година напустио Барлету с јединим планом да оде било гдје и ради било шта. Није имао куварску диплому, а посао у текстилној фабрици није желио да ради до краја живота. Након случајне претраге на интернету пронашао је оглас за перача судова у ресторану код Ротердама, пријавио се и добио посао.
У том ресторану примијетио га је италијански кувар Ђузепе, који је водио кухињу. Препознавши његову радну етику, постепено му је повјеравао нове задатке: прво припрему оброка за особље, потом основне технике и све више посла поред шпорета. То је била једина "куварска школа" коју је Дивинченцо похађао. Све што зна научио је посматрањем, понављањем и учењем на грешкама, пише Глас Српске.
Од 2005. до 2007. године Ротердам је био тек прва станица. Радио је у Грчкој, Шведској, Енглеској, Тунису, па чак и на Флориди, а у свакој кухињи усвајао је нове технике и састојке.
Острво које га је задржало
Прије више од деценије пут га је довео на Корзику, чија гастрономија, упркос француској администрацији, чува снажан медитерански, готово италијански карактер. Запослио се у хотелу-ресторану „А Пастурела“, оженио се и подигао кћерку.
Специјалитет су му равиоли, пуњени на десетине начина, у зависности од понуде пијаце. Подједнако радо припрема и рибу, у облику карпача или тартара, уз инсистирање на дневном улову и производима локалних произвођача сира и поврћа."Кухиња је за мене страст: или је волиш, или не. Без љубави, само припремаш оброк", често понавља.
Захваљујући тој филозофији, 2018. године побиједио је на кулинарском такмичењу "Мањја инсиеме", посвећеном корзиканској гастрономији, које је емитовано на француском каналу „Франс 3“. Самоуки кувар без иједног дана формалне обуке тада је савладао такмичаре који су прошли кроз куварске школе и традиционалне стажове. У изјавама поводом побједе поносно је говорио о Пуљи и родној Барлети, коју, упркос деценији проведеној далеко од Италије, и даље носи у срцу као најљепше мјесто на свијету.
"Дани Италије у Дон Серђију" у Бањалуци
Љубитељи италијанске кухиње у Бањалуци имаће прилику за посебан гастрономски доживљај, јер ће ресторан "Дон Серђио" у Делта планету бити домаћин манифестације „Дани Италије у Don Sergijу“ од 30. октобра до 7. новембра.
Током осам дана гости ће моћи да упознају аутентичне укусе италијанске гастрономије, а централна фигура овог кулинарског догађаја биће познати италијански шеф кухиње Савино Дивинченцо, који у Бањалуку стиже као специјални гост.
Концепт „Дана Италије“ осмишљен је као својеврсно гастрономско путовање кроз различите укусе ове медитеранске земље, од традиционалних рецепата и пажљиво одабраних намирница до савременог приступа јелима по којима је италијанска кухиња позната широм свијета.
Долазак италијанског шефа кухиње доноси прилику да Бањалучани из прве руке упознају дио кулинарске филозофије Италије, у којој су једноставност, квалитет намирница и поштовање традиције основа доброг јела.
Током осам дана Дон Серђио ће тако постати мала гастрономска адреса Италије у Бањалуци, намијењена свима који уживају у добром јелу и желе да открију нешто више од класичне понуде италијанске кухиње.
Осам дана, један италијански шеф кухиње и много разлога да Италију овог пута не тражите на мапи, већ на тањиру.
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