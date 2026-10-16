Ове бањалучке улице данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Без струје ће од 9.00 до 12.00 часова остати дијелови улица Алеја Светог Саве, Бана Милосављевића и Краља Петра И Карађорђевића.
Дијелови насеља Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани неће имати струју од 9.30 до 14.00 часова.
Од 9.00 до 14.00 часова без струје остају дијелови улица Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке и 8. куљанска, те дио насеља Крчмарице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
40
12
34
12
31
12
24
Тренутно на програму