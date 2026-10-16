Logo

Ове бањалучке улице данас остају без струје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 09:12

Коментари:

0
Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Без струје ће од 9.00 до 12.00 часова остати дијелови улица Алеја Светог Саве, Бана Милосављевића и Краља Петра И Карађорђевића.

Дијелови насеља Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани неће имати струју од 9.30 до 14.00 часова.

Од 9.00 до 14.00 часова без струје остају дијелови улица Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке и 8. куљанска, те дио насеља Крчмарице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

искључење струје

нестанак струје

насеља без струје

Коментари (0)

Више из рубрике

Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

Грађани против изградње шест нових зграда у центру Бањалуке

15 ч

1
в

Бања Лука

Грејна сезона почела али без гријања

17 ч

0
гријање

Бања Лука

Почела сезона гријања, али и кварови: Огласили се из Еко топлана

23 ч

0
Почиње сезона гријања у Бањалуци

Бања Лука

Почиње сезона гријања у Бањалуци

1 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

12

40

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

12

34

Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

12

31

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

12

24

Цвијановић: Доктор Талић дао немјерљив допринос унапређењу здравственог система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима